Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen

T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Kapadokya b\u00f6lgesinde bu sabah\u0131n ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte havalanan s\u0131cak hava balonlar\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde g\u00f6rsel \u015f\u00f6len ya\u015fat\u0131rken, objektiflere kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yans\u0131d\u0131.,S\u0131cak hava balonlar\u0131n\u0131n g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde ya\u015fatm\u0131\u015f oldu\u011fu g\u00f6rsel \u015f\u00f6leni izlemek isteyen binlerce turist ise o anlar\u0131 unutmamak i\u00e7in bol bol foto\u011fraf \u00e7ekti.,\u0130\u015fte birbirinden g\u00fczel kareler...,.,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden ve s\u0131cak hava balon turlar\u0131n\u0131n ba\u015fkenti Kapadokya b\u00f6lgesinde bu sabah havalanan s\u0131cak hava balonlar\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde g\u00f6rsel \u015f\u00f6len ya\u015fatt\u0131.