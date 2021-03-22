Kapadokya’nın 'uzaydan görülen figürleri'

D\u00fcnyada 'Kainata ta\u015flarla f\u0131s\u0131ldayan adam' olarak da bilinen Rogers'in, daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 eserler aras\u0131nda \u0130srail Arava \u00c7\u00f6l\u00fc, \u015eili Atacama \u00c7\u00f6l\u00fc, Bolivya Altiplano B\u00f6lgesi, Sri Lanka Krunegala B\u00f6lgesi, Avustralya'n\u0131n Geelong y\u00f6resi, \u0130zlanda'n\u0131n Akureyri noktas\u0131, \u00c7in'deki Gobi \u00c7\u00f6l\u00fc'nde ve Hindistan'daki dev fig\u00fcrler yer al\u0131yor.,.,KAYNAK: \u0130HA,Heykelt\u0131ra\u015f Rogers, 13 \u00fclkeyi kapsayan 'Hayat\u0131n Ritmi Projesi' kapsam\u0131nda farkl\u0131 \u00fclkelerde insan ya\u015fam\u0131ndan izler ta\u015f\u0131yan fig\u00fcrler yapt\u0131., B\u00f6lgeye hakim tepelerden g\u00f6r\u00fclebilen fig\u00fcrler, zorlu ula\u015f\u0131m imkanlar\u0131 nedeniyle s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da yerli ve yabanc\u0131 turist taraf\u0131ndan ziyaret ediliyor. Avusturalyal\u0131 heykelt\u0131ra\u015f Andrew Rogers taraf\u0131ndan yap\u0131lan heykeller drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Heykelt\u0131ra\u015f Rogers taraf\u0131ndan b\u00f6lgede 'at, Kibele heykeli, d\u00fcven ta\u015f\u0131, ku\u015f, hayat a\u011fac\u0131, ta\u015f devri ve ilk tap\u0131nak' ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi fig\u00fcrler yer al\u0131yor., Proje kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye'de Nev\u015fehir\u2019in G\u00f6reme beldesindeki Karada\u011f'\u0131n farkl\u0131 noktalar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fma yapan Rogers, b\u00f6lgenin tarihi ve do\u011fal g\u00fczelliklerini semboller halinde eserlerine yans\u0131tt\u0131.,Avustralyal\u0131 \u00fcnl\u00fc heykelt\u0131ra\u015f Andrew Rogers taraf\u0131ndan yap\u0131lan fig\u00fcrler Google Earth\u2019te g\u00f6r\u00fclebiliyor. ,Kapadokya'da Avustralyal\u0131 heykelt\u0131ra\u015f Andrew Rogers taraf\u0131ndan 2007 ve 2009 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan fig\u00fcrler, g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden g\u00f6r\u00fclebilen \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131rken havadan drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.