Kapalı Maraş, 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı

Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti KKTC H\u00fck\u00fcmeti, Kapal\u0131 Mara\u015f'\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 45 y\u0131ld\u0131r kapal\u0131 olan b\u00f6lgeye Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Enformasyon Dairesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan organizasyon ile bas\u0131n mensuplar\u0131na yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar do\u011frultusunda kapal\u0131 Mara\u015f i\u00e7erisindeki son durum hakk\u0131nda bilgi verildi. ,,KKTC'nin askeri b\u00f6lge ilan etti\u011fi Kapal\u0131 Mara\u015f, 45 y\u0131l sonra bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n ziyaretine a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,.,Kaynak: \u0130HA\r\nFoto\u011fraflar: AA, \u0130HA, DHA,Kapal\u0131 Mara\u015f'\u0131n 13 A\u011fustos 1974 ikinci Bar\u0131\u015f Harek\u00e2t\u0131 sonras\u0131 T\u00fcrk taraf\u0131n\u0131n y\u00f6netimine ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan sivillerin giri\u015fine izin verilmiyordu. \r\n\r\n,\u0130\u015fte hayalet \u015fehirden \u00fcrpertici kareler...,Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslar\u0131 kapsam\u0131nda 1974'ten bu yana kapal\u0131 ve askeri b\u00f6lge stat\u00fcs\u00fcndeki Mara\u015f b\u00f6lgesi 45 y\u0131l sonra bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n ziyaretine a\u00e7\u0131ld\u0131.