Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

.,46 y\u0131ld\u0131r kapal\u0131 olan ve "Hayalet \u015eehir" olarak da an\u0131lan Mara\u015f, y\u0131llard\u0131r devam eden K\u0131br\u0131s m\u00fczakerelerinde pazarl\u0131k konusu oldu. T\u00fcrk taraf\u0131n\u0131n iyi niyetli ad\u0131mlar\u0131 neticesinde Mara\u015f'\u0131n defalarca yeniden yerle\u015fime a\u00e7\u0131lma giri\u015fimi oldu ancak her seferinde sonu\u00e7suz kald\u0131.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nemin en g\u00f6zde tatil y\u00f6resi ve Hollywood y\u0131ld\u0131zlar\u0131n\u0131n u\u011frak yeri olan kapal\u0131 Mara\u015f, Ada'y\u0131 ikiye ay\u0131ran ye\u015fil hat \u00fczerinde ve bir tampon b\u00f6lge konumunda bulunuyor. \r\n\r\n,Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yer alan ve 46 y\u0131ld\u0131r kapal\u0131 olan Mara\u015f b\u00f6lgesinin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc bug\u00fcn halk\u0131n kullan\u0131m\u0131na a\u00e7\u0131ld\u0131.,KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, \u00f6nceki g\u00fcn Ankara ziyareti s\u0131ras\u0131nda Mara\u015f'\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla ilgili karar\u0131 duyururken Mara\u015f'\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na dair haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 yol haritas\u0131 do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 bir a\u015famaya getirdiklerini ve ilk somut ad\u0131m\u0131 att\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.