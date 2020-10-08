Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün halkın kullanımına açıldı.