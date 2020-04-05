Kapsam genişletildi! İşte sokağa çıkması yasak olan futbolcular

Koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda 20 ya\u015f ve alt\u0131 gen\u00e7ler i\u00e7in soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 getirilmesinin ard\u0131ndan bir\u00e7ok futbolcu bu yasaktan etkilendi. \u0130\u015fte yasaktan etkilenen futbolcular...,Atalay Babacan - Galatasaray,Armin Djerlek - Sivasspor,Emre Demir - Kayserispor,R\u0131dvan Y\u0131lmaz - Be\u015fikta\u015f,Allahyar Sayyadmanesh - Fenerbah\u00e7e,Emirhan Civelek - Kayserispor,Yunus Akg\u00fcn - Galatasaray,Ersin Destano\u011flu - Be\u015fikta\u015f,Paul Mukairu - Antalyaspor,Emin Bayram - Galatasaray,Kartal Y\u0131lmaz - Be\u015fikta\u015f,Arda Akbulut - Trabzonspor,Mustafa Kap\u0131 - Galatasaray,Salih Kavrazli - Trabzonspor,Erdo\u011fan Kaya - Be\u015fikta\u015f,Muhammet Arslanta\u015f - Ba\u015fak\u015fehir,\u00d6mer Faruk Beyaz - Fenerbah\u00e7e,\u00d6mer Uzun - Kayserispor,Kerem Atakan Kesgin - G\u00f6ztepe