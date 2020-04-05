Kapsam genişletildi! İşte sokağa çıkması yasak olan futbolcular

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından birçok futbolcu bu yasaktan etkilendi. İşte yasaktan etkilenen futbolcular...