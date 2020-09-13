Kapya biber koronavirüse kurban gitti

Bal\u0131kesir'in Manyas il\u00e7esinde \u00e7ift\u00e7ilerin \u00fcretti\u011fi kapya biberlerin koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 y\u00fcz\u00fcnden fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesi \u00e7ift\u00e7iyi zor durumda b\u0131rakt,Manyas'\u0131n k\u0131rsal Kulak Mahallesi'nden Engin \u015een kiral\u0131k tuttu\u011fu 70 dekarl\u0131k alanda kapya biber ekti\u011fini hen\u00fcz toplayamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Biz de aile bak\u0131yoruz, bu \u015fekilde olursa ben evimi, trakt\u00f6r\u00fcm\u00fc satsam yine kurtulamam. Bizim durumumuzu l\u00fctfen g\u00f6rs\u00fcnler, bu biberler on g\u00fcn daha toplanmazsa \u00e7\u00fcr\u00fcr, gider" dedi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l kilosunu 1 lira 80 kuru\u015f ila 1 lira 90 kuru\u015ftan satt\u0131klar\u0131 kapya biberleri bu y\u0131l \u00e7evredeki sal\u00e7a fabrikas\u0131n\u0131n korona vir\u00fcsten nedeniyle birka\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fanda vakalar pozitif \u00e7\u0131k\u0131nca biber al\u0131m\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 di\u011fer il\u00e7eler de bulunan sal\u00e7a fabrikalar\u0131n\u0131n ise fabrikaya teslim kilosunu 70 kuru\u015ftan almak istemesi \u00fcreticiyi peri\u015fan etti.\r\n,Manyas genelinde 800-1000 dekar aras\u0131 kapya biber ekimi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, \u00fcr\u00fcn\u00fcn hasat zaman\u0131n\u0131n gelmesine ra\u011fmen al\u0131c\u0131 \u00e7\u0131kmamas\u0131 \u00fczerine biber \u00fcreticileri kara, kara d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131lar. ,Yapt\u0131klar\u0131 masraf\u0131 dahi bu rakamla kurtarmalar\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Engin \u015een, "Ge\u00e7ti\u011fimiz Ramazan ay\u0131nda o s\u0131caklar da emek verip, \u00fcretti\u011fimiz \u00fcr\u00fcnler \u015fu an korona bahanesiyle \u00fcreticiden kilosunu 70 kuru\u015ftan d\u00fc\u015ft\u00fcler, fabrikalar\u0131n f\u0131rsat\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131, \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz para etmiyor. Girdi maliyetlerinden dolay\u0131, sal\u00e7al\u0131k kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmam\u0131z gerekir.