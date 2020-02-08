Kar hayatı felç etti

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnden bu yana etkili olan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle 740 k\u00f6y yolu ara\u00e7 ula\u015f\u0131m\u0131na kapand\u0131. \u015eehir merkezinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 15 santimetrenin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sivas Valili\u011fi kamuya ba\u011fl\u0131 e\u011fitim kurumlar\u0131n\u0131n hafta sonu kurslar\u0131n\u0131 bir g\u00fcn s\u00fcre ile tatil etti. G\u00fcne beyaz \u00f6rt\u00fc alt\u0131nda uyanan Sivasl\u0131lar zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Buz tutan ara\u00e7 zamlar\u0131 kaz\u0131narak temizlendi. Esnaflar mesaiye d\u00fckkanlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde biriken karlar\u0131 temizleyerek ba\u015flad\u0131.\r\n,Karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 geceden itibaren ba\u015flayan Sivas Belediyesi ekipleri, g\u00fcn i\u00e7erisinde de kar temizleme ve tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Meteoroloji Geren M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc tahminlerine g\u00f6re Sivas\u2019ta hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 22 dereceye kadar d\u00fc\u015fmesi ve kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n hafta i\u00e7erisinde de devam etmesi bekleniyor,Y\u0131ld\u0131zda\u011f\u0131 Kayak Merkezinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 son y\u0131llar\u0131n rekorunu k\u0131rarak 2 metreye yakla\u015ft\u0131.,.