Kar İstanbul'a giriş yaptı! Meteoroloji uyardı

'\u0130stanbul'a kar ya\u011facak m\u0131' sorusunun cevab\u0131 belli oldu! \u0130stanbul'a kar geliyor! Meteoroloji g\u00fcn verdi, aman dikkat! Ya\u011f\u0131\u015f bug\u00fcnden ba\u015flad\u0131...,Uzun zamand\u0131r '\u0130stanbul'a kar ya\u011facak m\u0131' sorusunun cevab\u0131 merak ediliyordu. Ocak ay\u0131n\u0131n ortas\u0131na gelinmesine ra\u011fmen \u0130stanbul'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmedi. Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. ,\u0130stanbul'da bug\u00fcn ve yar\u0131n etkili olacak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havan\u0131n yerini 23 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmura b\u0131rakmas\u0131 bekleniyor.,\u0130stanbul'a son dakika kar m\u00fcjdesi! Meteoroloji uyarm\u0131\u015f, \u0130stanbul'da bu hafta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 olabilece\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \u0130stanbul Valili\u011finin Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan duyuruda, Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn son tahminlerine g\u00f6re, kentin 5 g\u00fcnl\u00fck hava durumuna yer verildi.,\u0130stanbul'da hafta ba\u015f\u0131nda ya\u011fmurlu hava etkili olurken, havan\u0131n \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc par\u00e7al\u0131 bulutlu, per\u015fembe ve cuma g\u00fcn\u00fc ise karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmurlu olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,Son dakika haberine g\u00f6re ise; \u0130stanbul'un Silivri il\u00e7esinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131! Silivri'de etkisini g\u00f6steren ya\u011fmur, y\u00fcksek kesimlerde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nKar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 yollar\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcrken, il\u00e7ede g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. Peki ya\u011f\u0131\u015flar ne zamana dek devam edecek, kar tutacak m\u0131?,\u0130stanbul'da havan\u0131n bug\u00fcn en d\u00fc\u015f\u00fck 4, en y\u00fcksek 7, yar\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck 3, en y\u00fcksek 5 derece, 22 Ocak \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc en d\u00fc\u015f\u00fck 0, en y\u00fcksek 7 derece, 23 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc en d\u00fc\u015f\u00fck 2 derece, en y\u00fcksek 5 derece, 24 Ocak Cuma g\u00fcn\u00fc ise en d\u00fc\u015f\u00fck 1, en y\u00fcksek 5 derece olmas\u0131 bekleniyor. (AA)