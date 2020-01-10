Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 1,5 metreyi buldu! O ilimizde kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Mersin'in Erdemli il\u00e7esinin y\u00fcksek kesimlerindeki yerle\u015fim yerlerinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yer yer 1.5 metreyi buldu.,E\u015fiyle birlikte yayla evi ve i\u015f yerine giden yolu kardan temizlemeye \u00e7al\u0131\u015fan Sebahattin \u00d6ngel, "Toros k\u00f6y\u00fcm\u00fczde yer yer 1 metre, 1.5 metre kar var. Kar dolay\u0131s\u0131yla evimizin yolu kapal\u0131. \u00c7at\u0131lardaki kar\u0131 temizledik. D\u00fckkan\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc temizleyemiyoruz, yaza kald\u0131" dedi.,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Toros Mahallesi'nde son bir haftad\u0131r s\u00fcren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 baz\u0131 evlerin adeta beyaz \u00f6rt\u00fcyle kaplanmas\u0131na neden oldu. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n yerini g\u00fcne\u015fli havaya b\u0131rakmas\u0131yla baz\u0131 vatanda\u015flar kar y\u00fck\u00fc sebebiyle evlerinin zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in kar temizli\u011fine ba\u015flad\u0131.,Kar temizli\u011fi yapan vatanda\u015flardan S\u00fcleyman Seyrek de, "Evlerimizin \u00fczeri karl\u0131 oldu\u011fundan, \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6\u00e7memesi i\u00e7in \u00fczerindeki karlar\u0131 atmaya geldik. 1,5 metreye yak\u0131n kar var. Havan\u0131n a\u00e7\u0131k olmas\u0131n\u0131 f\u0131rsat bilerek \u00e7at\u0131m\u0131z\u0131n \u00fczerindeki y\u00fck\u00fc kald\u0131raca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.,Yaylay\u0131 \u00e7evreleyen sedir ormanlar\u0131 ise karla birlikte kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. Beyaz \u00f6rt\u00fcyle kaplanan sedir a\u011fa\u00e7lar\u0131 seyrine doyumsuz bir k\u0131\u015f manzaras\u0131 ortaya koydu. (\u0130HA)