Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, görüntü mest etti

T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu\u2019nun incisi olarak bilinen G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131. ,Kent merkezine 13 kilometre uzakl\u0131kta bulunan ve kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 1 metreyi ge\u00e7ti\u011fi tabiat park\u0131, dondurucu havaya ra\u011fmen tatilcilerin ilgi oda\u011f\u0131 oldu. ,Foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n \u00f6zellikle k\u0131\u015f mevsiminde vazge\u00e7ilmezlerinden olan G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131\u2019na gelen tatilciler karl\u0131 havada keyifli anlar ya\u015fad\u0131. G\u00f6l \u00e7evresinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan, bol bol foto\u011fraf \u00e7ektiren tatilciler, e\u015fsiz manzaran\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131\u2019nda hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n eksi 15 derecelere kadar d\u00fc\u015fmesiyle park i\u00e7erisindeki g\u00f6l de buzla kapland\u0131. Tabiat park\u0131n\u0131n beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131\u011f\u0131 kartpostall\u0131k manzaran\u0131n havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc hayranl\u0131k uyand\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\r\nTatil i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dan G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131\u2019na gelen Kadir Ate\u015f, "3-4 g\u00fcnl\u00fck tatil i\u00e7in geldik. Buras\u0131 gayet g\u00fczel. Ula\u015f\u0131m da rahat. Her yer bembeyaz. \u0130nsan\u0131 rahatlatan bir yer. Manzara \u00e7ok g\u00fczel. \u0130nsan\u0131 rahatlatan bir yer" dedi.,.