Kar kalınlığı 1 metreyi geçti!

Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n en \u00e7ok yo\u011fun oldu\u011fu yerlerden biri ise Hazar Baba Da\u011f\u0131\u2019n\u0131n bulundu\u011fu Sivrice il\u00e7esi oldu.,Kent merkezinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili olmad\u0131\u011f\u0131 Elaz\u0131\u011f\u2019da, \u015fehre 25 kilometre uzakl\u0131ktaki Sivrice il\u00e7esinin y\u00fcksek kesimlerinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 1 metreyi ge\u00e7ti. Kentte kapanan 62 k\u00f6y yolunun b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ise karla m\u00fccadele ekiplerinin 24 saat s\u00fcren aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla a\u00e7\u0131ld\u0131.,T\u00fcrkiye genelinde bir\u00e7ok ilde oldu\u011fu gibi Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n 1400 rak\u0131m \u00fczeri b\u00f6lgelerinde de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. 3 g\u00fcnd\u00fcr ara ara devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle 5 il\u00e7ede 62 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,Kayak merkezinin bulundu\u011fu Hazar Baba Da\u011f\u0131'n\u0131n tamamen beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc il\u00e7ede, y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgelerde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 1 metreyi a\u015ft\u0131. Karla kapanan k\u00f6y yollar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc Valilik koordinesinde \u00d6zel \u0130dare Genel Sekreterli\u011fine ba\u011fl\u0131 karla m\u00fccadele ekipleri taraf\u0131ndan 24 saat aral\u0131ks\u0131z mesai yap\u0131larak a\u00e7\u0131ld\u0131.,Kapal\u0131 olan bir grup k\u00f6y yolunda aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015fma yapan ekipler, daralan yollarda da geni\u015fletme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015flad\u0131. Yemeklerini bile i\u015f makinelerinin \u00f6n\u00fcnde kar \u00fczerinde yiyen ekiplerin son kapal\u0131 grup k\u00f6y yolunu da bug\u00fcn i\u00e7inde tamamen a\u00e7mas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi bildirildi.,\u201cYo\u011fun kar nedeniyle halen k\u00f6ye ula\u015famad\u0131k\u201d,Yo\u011fun kar nedeniyle yo\u011fun mesai harcad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u0130l \u00d6zel \u0130daresi Genel Sekreterli\u011fine ba\u011fl\u0131 Sivrice sorumlusu saha \u015fefi Salih \u015eim\u015fek, \u201cBize gelen ihbarlar\u0131 de\u011ferlendirerek ekiplerimizi karla m\u00fccadele i\u00e7in bekletiyoruz. Gelen ihbarlar sonucunda 3 g\u00fcnd\u00fcr Alaaddin ile grup k\u00f6ylerinin yollar\u0131n\u0131n kapal\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendik. \u0130ki g\u00fcnd\u00fcr de kar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. ,Yo\u011fun kar nedeniyle halen k\u00f6ye ula\u015famad\u0131k. Buraya \u00e7ok fazla ara\u00e7 ve ekipman da sokam\u0131yoruz. Her yol grubunun mevcut ara\u00e7lar\u0131yla kar m\u00fccadelesine devam ediyoruz. 3 g\u00fcnd\u00fcr yakla\u015f\u0131k 30 k\u00f6y\u00fcn yolu kapal\u0131yd\u0131. Sadece Alaaddin ile grup k\u00f6yleri kald\u0131, ekiplerimiz yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za devam ediyor\u201d dedi.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n 3 g\u00fcnd\u00fcr devam etti\u011fini an\u0131msatan ekipte g\u00f6revli operat\u00f6rlerden \u0130brahim \u00dcnal, baz\u0131 grup k\u00f6y yollar\u0131n\u0131n kapal\u0131 olmas\u0131 nedeniyle aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131, yemeklerini bile kar \u00fczerinde yediklerini aktard\u0131. (\u0130HA),Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 3 g\u00fcnd\u00fcr ara ara devam ediyor! Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 1 metreyi ge\u00e7ti...