Kar kalınlığı 10 cm'e ulaştı, koyunlar yaylada mahsur kaldı

.,Bah\u00e7esaray il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7atbay\u0131r Mahallesi'nin D\u00fczba\u015f\u0131 mezras\u0131nda kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreye ula\u015f\u0131rken, mahalleye ba\u011fl\u0131 yaylaya hayvanlar\u0131n\u0131 otlatmaya getiren \u00e7obanlar 500 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanla burada mahsur kald\u0131.\r\n,\u00c7obanlar zor anlar ya\u015farken, s\u00fcr\u00fc ise hayvan sahiplerinin yard\u0131m\u0131yla a\u011f\u0131la g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc,Van ve \u00e7evresinde ge\u00e7ti\u011fimiz haftadan bu yana etkili olan ya\u011f\u0131\u015f, y\u00fcksek kesimlerde kar \u015feklinde etkili oldu.\r\n\r\n\r\n,Yurdun do\u011fu k\u0131sm\u0131nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 devam ediyor.