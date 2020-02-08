Kar kalınlığı 10 dakikada 10 santimetreyi geçti!

Bilecik ve baz\u0131 il\u00e7elerinde d\u00fcn gece aniden bast\u0131ran kar hayat\u0131 olumsuz etkilerken, 10 dakikada kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreyi ge\u00e7ti.,Bilecik'in Pazaryeri il\u00e7esinde gece ba\u015flayan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilerken, il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 G\u00fcm\u00fc\u015fdere K\u00f6y\u00fc'nde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 santimetreyi, Bah\u00e7esultan ve Nazifpa\u015fa k\u00f6ylerinde ise, 15 santimetreyi ge\u00e7ti. ,Pazaryeri il\u00e7esi ve il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 k\u00f6ylerde gece boyu ya\u011fan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 Pazaryeri Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zekiye Tekin, Pazaryeri-Bursa karayolu \u00fczerinde bulunan Ah\u0131 Da\u011f\u0131 yolunu kullanacak s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri uyararak s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin zincirsiz yola \u00e7\u0131kmamalar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. (\u0130HA),Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 10 dakikada 10 santimetreyi ge\u00e7ti!,.