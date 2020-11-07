Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti! Muhteşem görüntüler

Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131'nda bulunan yaylalara ya\u011fan kar, g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Beyaz \u00f6rt\u00fc, yaylalar ve orman dokusunda g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.,Huser, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Kavrun, A\u011fusor ve Samistal gibi \u00e7ok say\u0131daki y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 yaylada kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yer yer 30 santimetreyi ge\u00e7ti.,Yetkililer, gelecek hafta hava \u015fartlar\u0131n\u0131n iyi olmas\u0131n\u0131n beklendi\u011fini belirterek, yaylac\u0131lar\u0131n d\u00f6n\u00fc\u015f haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yaparak yaylalardan ayr\u0131lmalar\u0131n\u0131 istedi.,\u00d6te yandan, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131'n\u0131n y\u00fcksek kesimleri de beyaza b\u00fcr\u00fcnmeye ba\u015flad\u0131.,Rize'nin \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esi ile Artvin s\u0131n\u0131rlar\u0131 aras\u0131nda bulunan ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle \u00fcnl\u00fc Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131'nda yer alan yaylalara kar ya\u011fd\u0131., \u0130\u015fletmeciler, \u00e7ok say\u0131da tesisin Covid-19 tedbirlerine uygun olarak hizmet vermeye devam etti\u011fini kaydetti.,KAYNAK: AA