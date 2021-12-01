Kar kalınlığı 30 santimi aştı! Hayat durma noktasına geldi

Gece ba\u015flayan ve sabaha kar\u015f\u0131 etkisini art\u0131ran kar kenti beyaza b\u00fcr\u00fcrken, kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 30 santimi a\u015ft\u0131.\r\n,Lapa lapa ya\u011fan kar sonras\u0131 \u00e7at\u0131lar, a\u011fa\u00e7lar ve ara\u00e7lar\u0131n \u00fczeri beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131. Kent merkezinde 30 santimi a\u015fan kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Ardahan\u2019da sabah i\u015fe gitmek i\u00e7in evden \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar gidecekleri yerlere ula\u015fmakta zorluk \u00e7ekerken, \u00f6zellikle sokak aralar\u0131nda bir\u00e7ok ara\u00e7 mahsur kald\u0131.\r\n,Ana arterlerde kar k\u00fcreme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, belediye ekipleri de kald\u0131r\u0131mlar\u0131 temizliyor. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 karla kapl\u0131 arac\u0131n\u0131 temizleyen Ahmet Karaday\u0131, "Uzun bir aradan sonra ilk defa b\u00f6ylesine kar ya\u011f\u0131yor. G\u00fcne karla uyand\u0131k. Karla kaplanan ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 ve i\u015f yerlerimizin \u00f6n\u00fcn\u00fc temizliyoruz. Kar berekettir\u2019\u2019 dedi.,Kontroll\u00fc olarak ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011flanabildi\u011fi b\u00f6lgede g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesi 10 metreye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Ardahan\u2019da \u00e7ok say\u0131da k\u00f6y yolu da ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. Kentin giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131nda kontrollerini art\u0131ran ekipler, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyar\u0131yor.,.,Karayollar\u0131 ekipleri karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, yolda kalan ara\u00e7lar ekiplerin m\u00fcdahalesiyle kurtar\u0131l\u0131yor.\r\n,Ardahan-G\u00f6le karayolu G\u00fcz\u00e7imeni b\u00f6lgesinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte etkili olan tipi ula\u015f\u0131m\u0131 durma noktas\u0131na getirdi.