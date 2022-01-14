Kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Tatvan il\u00e7esinde hafta ba\u015f\u0131nda ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiliyor. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi nedeniyle 41 yerle\u015fim yerinin yolu ula\u015f\u0131ma kapan\u0131rken, karla m\u00fccadele ekipleri kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 4 metreyi buldu\u011fu ve t\u00fcneli and\u0131ran Nemrut Krater G\u00f6l\u00fc yolunda ve kapanan yerle\u015fim yerlerinin yollar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Tatvan merkezde de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte belediye ekipleri taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Baz\u0131 vatanda\u015flar, ya\u011fan kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131kar\u0131rken s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise trafikte zor anlar ya\u015fad\u0131.,.