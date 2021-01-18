Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hafta sonu ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 haftan\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde etkisini art\u0131rarak devam etti. ,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 kent merkezinde 40 santimetreye ula\u015ft\u0131. ,Ara\u00e7lar\u0131n karl\u0131 yollarda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ilerledi\u011fi kentte belediye ekiplerince yol ve kald\u0131r\u0131mlarda kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Ya\u011fan karla cadde ve sokaklar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Bart\u0131n Irma\u011f\u0131 \u00e7evresinde de e\u015fsiz manzaralar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ak\u015fam saatlerinde sokak lambalar\u0131n\u0131n \u00e7evrelerinde ve baz\u0131 binalar\u0131n \u00e7at\u0131lar\u0131nda buz sark\u0131tlar\u0131 olu\u015ftu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla birlikte Bart\u0131n\u2019\u0131n 100 y\u0131ll\u0131k tarihe sahip ah\u015fap ev ve konaklar\u0131 da beyaz \u00f6rt\u00fc ile kapland\u0131. ,Osmanl\u0131 d\u00f6neminin sivil mimari \u00f6rneklerini sergileyen ah\u015fap ev ve konaklarda tabloluk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu.,.