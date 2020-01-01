Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Sürücüler zor anlar yaşıyor

D\u00fczce'de \u00f6\u011fle saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 D-100 karayolu Bolu Da\u011f\u0131 kesiminde s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131yor.,D\u00fczce\u2019de \u00f6\u011fle saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, D-100 karayolu Bolu Da\u011f\u0131 kesiminde etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Y\u00fcksek kesimleri beyaz \u00f6rt\u00fcyle kaplayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kav\u015fa\u011f\u0131, Elmal\u0131k, Bakacak, Seymenler, Karanl\u0131kdere, B\u0131\u00e7k\u0131yan\u0131, Sar\u0131\u00e7\u00f6kek b\u00f6lgeleri ile Bolu Da\u011f\u0131 T\u00fcneli\u2019nde \u015fiddetini art\u0131rarak devam ediyor. ,Ye\u015fil alanlarda kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 50 santimetreyi buldu\u011fu Bolu Da\u011f\u0131 mevkiinde k\u00fcreme ve tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcren karayollar\u0131 ekipleri, g\u00fczergahlar\u0131n \u00f6nemli k\u0131s\u0131mlar\u0131nda haz\u0131r olarak bekletiliyor.,\u00d6\u011fle saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131yor! Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 50 santimetreye ula\u015ft\u0131...,S\u00fcr\u00fcc\u00fcler, ya\u011f\u0131\u015f ve gizli buzlanma nedeniyle \u0131\u015f\u0131kl\u0131 tabelalar ve polis ekipleri taraf\u0131ndan h\u0131z yapmamalar\u0131 ve takip mesafelerini korumalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131l\u0131yor. (\u0130HA),.