Kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipiye ra\u011fmen yollar a\u00e7\u0131l\u0131rken b\u00f6lgede kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 6 metreyi ge\u00e7ti.\r\n,\u0130l\u00e7e merkezine 40 kilometre uzakl\u0131ktaki Onba\u015f\u0131lar k\u00f6y\u00fc \u00c7amdal\u0131 mezras\u0131n\u0131n yolu, yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,Mezran\u0131n yolunu a\u00e7mak i\u00e7in il \u00f6zel idaresi ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. 6 metreyi ge\u00e7en karda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ilerleyen ekipler, \u00e7\u0131\u011f tehlikesine ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.,\u0130l\u00e7enin y\u00fcksek kesimlerinde ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten ekiplerin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yollar ise t\u00fcnelleri and\u0131rd\u0131., 6 metreyi a\u015fan kar t\u00fcnelleri g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131rken, b\u00f6lgede ya\u015fayan vatanda\u015flar \u00e7al\u0131\u015fmalardan dolay\u0131 ekiplere te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n,Yolu kullanan vatanda\u015flar ise b\u00f6lgede foto\u011fraf \u00e7ekmeyi ihmal etmiyor.,.