Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, hayat durma noktasına geldi

Etkili olan ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 60 santimetreye ula\u015ft\u0131. Park halindeki ara\u00e7lar kar\u0131n alt\u0131nda kayboldu.,Karla kaplanan il\u00e7ede hayat durma noktas\u0131na geldi. Park halindeki ara\u00e7lar ise kar k\u00fctlelerinin alt\u0131nda kayboldu.,Kastamonu'nun K\u00fcre il\u00e7esinde ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri ara\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131karmak i\u00e7in \u00e7aba sarf etti.\r\n\r\n,Belediye ve Karayollar\u0131 ekipleri ise yol a\u00e7ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,.