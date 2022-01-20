Kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle k\u00f6yl\u00fcler, hayvanlar\u0131 kar k\u00fctleleri aras\u0131nda y\u00fcr\u00fctmekte zorlan\u0131rken, kapal\u0131 olan yollar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7inde ekiplerin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,.,\u0130ki g\u00fcnd\u00fcr etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle \u015fehir beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Elaz\u0131\u011f'\u0131n Palu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcll\u00fcce k\u00f6y\u00fcnde vatanda\u015flar, insan boyunun yar\u0131s\u0131n\u0131 bulan kar k\u00fctlelerinde y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131. ,Ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 bir metreye yakla\u015fan kar, k\u00f6yl\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131yor.