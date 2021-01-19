Kar kalınlığı merkezde 60 santimetre, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bart\u0131n\u2019da hafta sonu ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkisini art\u0131rarak devam etti.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 kent merkezinde 60 santimetreye y\u00fcksek kesimlerde ise yakla\u015f\u0131k 1 metreye ula\u015ft\u0131. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 gece saatlerinde -3 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Binalar\u0131n \u00e7at\u0131lar\u0131nda ve sokak lambalar\u0131nda boylar\u0131 30 santimetreyi bulan buz sark\u0131tlar\u0131 olu\u015ftu.,Kapal\u0131 olan k\u00f6y yollar\u0131 i\u00e7in \u0130l \u00d6zel \u0130dare ekiplerince ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu 200 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131. Kapal\u0131 olan 50 k\u00f6y yolunda ise \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Ara\u00e7lar\u0131n karl\u0131 yollarda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ilerledi\u011fi Bart\u0131n\u2019da belediye ekiplerince yol ve kald\u0131r\u0131mlarda kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,KAYNAK: \u0130HA,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 kent merkezinde 60 santimetre, y\u00fcksek kesimlerde 1 metreye ula\u015ft\u0131!