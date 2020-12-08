Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu! Bazı şehirler beyaza büründü

Ardahan\u2019da etkili olan yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kenti beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 5 santimetre oldu\u011fu kent, beyaz gelinli\u011fini giydi.,Ardahan\u2019da etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 cadde ve sokaklar karla kapland\u0131. Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yer yer 10 santimetreye kadar ula\u015f\u0131rken, s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve vatanda\u015flar zor anlar ya\u015fad\u0131. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ard\u0131ndan temizlik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan vatanda\u015flar, "Bu y\u0131l kar \u00e7ok ge\u00e7 ya\u011fd\u0131. Her ne kadar ho\u015fumuza gitmese de kar ya\u011fmas\u0131n\u0131 \u00f6zlemle bekliyorduk. Sonunda kent beyaz gelinli\u011fini giydi" diye konu\u015ftu.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 yer yer 10 santimetreyi buldu! Baz\u0131 \u015fehirler beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc... Beyaz gelinli\u011fi giyen \u015fehirlerde kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu.,Sabah saatlerinde uyand\u0131\u011f\u0131m\u0131zda karla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. S\u00fcr\u00fc sahipleri olarak kar\u0131n ya\u011fmas\u0131yla birlikte sular\u0131m\u0131z donunca ma\u011fduriyet ya\u015fad\u0131k. Biz de s\u00fcr\u00fcy\u00fc derede sulamaya g\u00f6t\u00fcrmek zorunda kald\u0131k. Yapacak bir \u015fey yok.\u201d dedi.,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n gece saatlerinde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak o saatlerde uyuduklar\u0131 i\u00e7in kar\u0131n ya\u011fd\u0131\u011f\u0131ndan haberlerinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Remzi Gen\u00e7, \u201cKar gece saatlerinde ya\u011fmaya ba\u015flad\u0131. Sabah kalkt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda her taraf bembeyazd\u0131. ,A\u011eRILILAR G\u00dcNE KARLA UYANDI\r\n\r\nA\u011fr\u0131 merkeze ba\u011fl\u0131 k\u00f6ylerde gece ya\u011fan karla sabah kar\u015f\u0131la\u015fan vatanda\u015flar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131.,KARS'TA BA\u015eLAYAN KAR YA\u011eII ETK\u0130L\u0130 OLUYOR\r\n\r\n Kars\u2019ta, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Gece ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 aral\u0131klarla devam ediyor.,A\u011fr\u0131\u2019da merkeze ba\u011fl\u0131 bir\u00e7ok k\u00f6yde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. Gece saat 01.00 sular\u0131nda etkisini g\u00f6steren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 yerleri beyaz \u00f6rt\u00fc ile kaplarken vatanda\u015flar ise kara uykuda yakaland\u0131. Gece ge\u00e7 saatlerde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131ndan habersiz olan vatanda\u015flar her yerin beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131lar. Havan\u0131n ayd\u0131nlanmas\u0131yla birlikte ortaya kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7\u0131kt\u0131.,Kars\u2019ta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131ndan dolay\u0131 kapal\u0131 yol bulunmuyor. \u0130l genelinde Karayollar\u0131, \u0130l \u00d6zel \u0130daresi ve belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,KAYNAK: \u0130HA,\u00d6te yandan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Kars\u2019ta, trafik ekipleri de s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri zincirsiz yola \u00e7\u0131kmamalar\u0131 konusunda uyard\u0131. Kent d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ara\u00e7lar\u0131nda zincir, \u00e7ekme halat\u0131 ve ilk yard\u0131m \u00e7antas\u0131 bulundurmalar\u0131n\u0131 istedi.,Ekipler, ula\u015f\u0131mda olumsuzluklar ya\u015fanmas\u0131 i\u00e7in kar k\u00fcr\u00fcme ve tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak yollar\u0131 a\u00e7\u0131k tutuyor.\r\nKarayollar\u0131 ekipleri, Kars-Digor-I\u011fd\u0131r, Kars-Sar\u0131kam\u0131\u015f-Erzurum, Kars-G\u00f6le-Ardahan ve Kars-Arpa\u00e7ay-\u00c7\u0131ld\u0131r g\u00fczergah\u0131nda s\u00fcrekli kar temizlemesi ve tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparak ara\u00e7lar\u0131n g\u00fczergahlarda sorun ya\u015famas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti.,Kentte \u00f6nceki g\u00fcn ba\u015flayan ve aral\u0131klarla ya\u011fan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etrafa beyaza b\u00fcr\u00fcrken, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte karayollar\u0131, belediye ve \u0130l \u00d6zel \u0130daresi karla m\u00fccadele ekipleri de seferber oldu.