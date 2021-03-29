Kar kaplanlarının zorlu mesaisi! Kalınlık 6 metreyi buldu

\u0130\u015f makinelerinin ge\u00e7ti\u011fi b\u00f6lgelerde kardan t\u00fcneller olu\u015furken, \u00e7\u0131\u011f tehlikesinin bulundu\u011fu zorlu co\u011frafyada 4 g\u00fcnl\u00fck \u00e7al\u0131\u015fmayla karl\u0131 da\u011flar\u0131 a\u015fan kar kaplanlar\u0131, kapal\u0131 k\u00f6y yollar\u0131n\u0131 yeniden ula\u015f\u0131ma a\u00e7t\u0131.,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 yerinde inceleyen \u0130l \u00d6zel \u0130daresi Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ma\u015fallah Y\u0131ld\u0131z, \u201c159 k\u00f6y yolumuz kapal\u0131yd\u0131. ,Bug\u00fcn itibariyle t\u00fcm k\u00f6y yollar\u0131m\u0131z\u0131 ula\u015f\u0131ma a\u00e7t\u0131k. \u015eu anda kapal\u0131 k\u00f6y yolumuz kalmad\u0131\u201d dedi,KAYNAK: \u0130HA,10 k\u00f6y, 21 mezra yolu ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 \u00dc\u00e7evler grup k\u00f6y yolunda \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten il \u00f6zel idaresi ekipleri, kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 6 metreyi buldu\u011fu alanda zorlu \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,Kentte etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz y\u00f6nde etkilemeye devam ediyor. ,Mu\u015f\u2019ta olumsuz hava ko\u015fullar\u0131 nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapanan sarp da\u011fl\u0131k yollar, kar kaplanlar\u0131n\u0131n zorlu \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla yeniden ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131.