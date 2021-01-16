Kar yağdı, talep arttı! Kilosu 100 liradan satılıyor

D\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan Covid-19 salg\u0131n\u0131 ve gribal enfeksiyonlar\u0131ndan korunmak isteyen vatanda\u015flar k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 i\u00e7in aktarlara ak\u0131n ediyor. ,Zenci, vatanda\u015flar\u0131n k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131n\u0131 g\u00fcnde 2 ila 3 bardak aras\u0131nda t\u00fcketebileceklerini dile getirerek, "K\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 normal siyah \u00e7ay\u0131 demler gibi demliyoruz. S\u0131cak suyun i\u00e7erisine 5-10 dakika kalacak \u015fekilde atacaks\u0131n\u0131z. Daha sonra limon ile tatland\u0131rarak da t\u00fcketebilirsiniz. E\u011fer bal da katmak isterseniz, bal\u0131 \u0131l\u0131k bir suyun i\u00e7erisine kat\u0131p o \u015fekilde i\u00e7ebilirsiniz. K\u0131\u015f \u00e7ay\u0131n\u0131 g\u00fcnde 2 veya 3 bardak i\u00e7ebilirler. Herhangi bir zarar\u0131 olmaz\u201d dedi.\r\n,\u015eifal\u0131 \u00e7ay\u0131n 100 gram\u0131 10 liradan sat\u0131\u015fa sunuluyor.,Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla birlikte vatanda\u015flar da hastal\u0131klardan korunmak i\u00e7in do\u011fal y\u00f6ntemlere ba\u015fvuruyor.,Aktar\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 15 \u00e7e\u015fit \u015fifal\u0131 bitkinin kar\u0131\u015f\u0131m\u0131ndan olu\u015fan k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 tezgahlarda yerini ald\u0131. Ada\u00e7ay\u0131ndan tar\u00e7\u0131na, hibisk\u00fcsten ku\u015fburnuna kadar bir dizi bitkinin bir araya gelmesiyle olu\u015fan k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131na vatanda\u015flar yo\u011fun ilgi g\u00f6steriyor. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirerek grip ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen \u00e7aya Covid-19 nedeniyle talep artt\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,En fazla k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 talep g\u00f6r\u00fcyor bu d\u00f6nemde. \u0130\u00e7erisinde zencefil, zerde\u00e7al, tar\u00e7\u0131ni karanfil, ebeg\u00fcmeci, ada\u00e7ay\u0131, ku\u015fburnu, portakal kabu\u011fu, limon kabu\u011fu gibi 15\u2019e yak\u0131n bitkiyle kar\u0131\u015ft\u0131rarak k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131 olarak i\u00e7ebilirler. Hem k\u0131\u015f\u0131n i\u00e7imizi de \u0131s\u0131t\u0131r hem de ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirir. \u0130\u00e7erisinde hibisk\u00fcs oldu\u011fundan dolay\u0131 C vitamini de var. Yine gribal enfeksiyonlara kar\u015f\u0131 da fayda sa\u011flar" \u015feklinde konu\u015ftu.,Aktar Furkan Zenci, k\u0131\u015f \u00e7ay\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde 15 bitkinin oldu\u011funu belirterek, \u201cVatanda\u015flar k\u0131\u015f aylar\u0131nda korona vir\u00fcsten ziyade grip ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 da aktarlara en fazla k\u0131\u015f \u00e7aylar\u0131 i\u00e7in geliyorlar. Ayr\u0131ca bildiklerini al\u0131yor vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, bilmedikleri noktada bizler de yard\u0131mc\u0131 oluyoruz.