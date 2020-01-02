Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

\u0130stanbul\u2019un y\u00fcksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili olmaya ba\u015flad\u0131. ,\u00d6zellikle Aydos Ormanlar\u0131n\u0131n y\u00fcksek b\u00f6lgelerinde etkisini g\u00f6steren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla orman beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Beyaza b\u00fcr\u00fcnen Aydos Orman\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul\u2019da yeni y\u0131l\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fcnde sabah saatlerinden itibaren baz\u0131 y\u00fcksek kesimlerde kar etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. ,\u00d6zellikle Aydos Ormanlar\u0131nda y\u00fcksek kesimlerde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ormanl\u0131k alan beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. \r\n,Lapa lapa ya\u011fan kar nedeniyle ormanda renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu. ,Kar\u0131n ya\u011fmas\u0131yla beyaza b\u00fcr\u00fcnen Aydos Orman\u0131 drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130\u015fte \u0130stanbul'dan kar manzaralar\u0131...,.