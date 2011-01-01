Karaciğerdeki zehri atıyor, vücudu toksinlerden arındırıyorlar

Karaciğer yağlanması pek çok kişide görülen önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme ile birlikte giderek büyük bir soruna yol açıyor. Tedavi edilmediğinde ise karaciğer iltihabı, siroz, kanser gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor. Karaciğere iyi bakmanın yolu ise bazı besinlere soframızda daha sık yer vermekten geçiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri sıralıyor.