Karaciğeri derinlemesine temizliyor! Tam bir şifa kaynağı… Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor

Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin doğal yolu tüketmekten doğal beslenmekten geçiyor. Halk arasında karaciğer temizlenmesi olarak bilinen karaciğer detoksifiyesi ile organların kendi kendine yenilendiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğere iyi davranırsak ve yaşam tarzımızı değiştirirsek organlar kendini yenileme imkânı bulabilir” diyor ve karaciğeri temizleyen besinler hakkında bilgi veriyor.