Karadeniz'de üst düzey korumalı köy!

Artvin'in Yusufeli il\u00e7esi Zeytincik k\u00f6y\u00fc G\u00f6k\u00e7ele Mahallesi sakinleri, evlerine ula\u015fabilmeleri i\u00e7in DS\u0130 taraf\u0131ndan yap\u0131lan 70 metrelik asma k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn ortas\u0131na, d\u00f6rt y\u0131l \u00f6nce g\u00fcvenlik nedeniyle demir kap\u0131 takt\u0131rd\u0131. ,K\u00f6y\u00fcn bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ve yollar\u0131 Deriner Baraj\u0131 su tutmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sular alt\u0131nda kal\u0131rken, mahalleye ula\u015f\u0131m\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in DS\u0130 26. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, y\u00fcksekli\u011fi 100 metre, geni\u015fli\u011fi 1,6 metre olan 70 metrelik asma k\u00f6pr\u00fc in\u015fa etti., \u0130l\u00e7e merkezine yakla\u015f\u0131k 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik k\u00f6y\u00fc G\u00f6k\u00e7ele Mahallesi sakinleri, ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 asma k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn ortas\u0131na h\u0131rs\u0131zlar ve yaban hayvanlar\u0131ndan korunmak i\u00e7ini kendi imkanlar\u0131yla asma kilitli demir kap\u0131 yapt\u0131rd\u0131., Etraf\u0131n\u0131 demir tellerle \u00e7eviren kap\u0131dan anahtar\u0131 olmayan giremiyor.\r\n\r\n,Kap\u0131 bu kez Koronadan korunmak i\u00e7in kullan\u0131l\u0131yor\r\n\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve k\u0131sa s\u00fcrede t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye'de de g\u00f6r\u00fclmesinin ard\u0131ndan, mahalle sakinleri demir kap\u0131y\u0131 bu kez korona vir\u00fcs\u00fcnden korunmak i\u00e7in kullan\u0131yor. ,Kap\u0131n\u0131n \u00fczerine ,\u201d korona var misafir kabul etmiyoruz\u201d yaz\u0131s\u0131n\u0131 asan b\u00f6lge halk\u0131, gelenlerin ise ate\u015flerini \u00f6l\u00e7erek i\u00e7eri \u00f6yle al\u0131yorlar.\r\n\r\n,Bu k\u00f6ye misafirde giremez, korona da\r\nK\u00f6ylerinde ya\u015fayanlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n az olmas\u0131 nedeniyle, h\u0131rs\u0131zlardan ve yaban hayat\u0131ndan korunmak i\u00e7in kap\u0131y\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Necati \u00c7elik, \u201dK\u00f6y\u00fcm\u00fcz eskiden kalabal\u0131kt\u0131. ,\u015eimdi ise ya\u015fayanlar\u0131n say\u0131s\u0131 olduk\u00e7a az. K\u00f6y\u00fcn tek giri\u015f olan asma k\u00f6pr\u00fcy\u00fc bir avantaja \u00e7evirmek istedik. K\u00f6pr\u00fcn\u00fcn ortas\u0131na asma kilitli demir kap\u0131 yapt\u0131k. Bu sayede bizim haberimiz olmadan k\u00f6ye giren \u00e7\u0131kan olmuyor. Son g\u00fcnlerde d\u00fcnyay\u0131 ve \u00fclkemizi saran korona k\u00e2busu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle k\u00f6ye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ate\u015fini \u00f6l\u00e7\u00fcyoruz, ate\u015fleri yoksa i\u00e7eri al\u0131yoruz, varsa sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber veriyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Ate\u015fi \u00f6l\u00e7\u00fclmeden kimse i\u00e7eri giremiyor\r\nB\u00f6lge halk\u0131ndan Mustafa Beken ise, \u201dKar\u015f\u0131 mahalledeki kom\u015fular k\u00f6pr\u00fcye kap\u0131 yapt\u0131. Bizde i\u015fimiz oldu\u011fu zaman kendilerini sesleniyoruz, onlarda gelip kap\u0131y\u0131 a\u00e7\u0131yor. Ate\u015fimizi \u00f6l\u00e7t\u00fckten sonra i\u00e7eri \u00f6yle girebiliyoruz\u201d ifadesini kulland\u0131