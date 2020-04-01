Karadeniz'de üst düzey korumalı köy!

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı.