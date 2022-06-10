Karadeniz gazı için geri sayım: Borular denizle buluşacak, çalışmalar başladı

4200 personelin mesai harcad\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda gaz\u0131n karaya \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 i\u00e7in Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri\u2019ne 13 yard\u0131mc\u0131 gemi de lojistik deste\u011fi sa\u011fl\u0131yor.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metrek\u00fcp art\u0131\u015fla toplam rezerv miktar\u0131n\u0131n 405 milyar metrek\u00fcpe ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metrek\u00fcpl\u00fck ke\u015ffin ard\u0131ndan ise toplam 540 milyar metrek\u00fcpe ula\u015ft\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 2020 y\u0131l\u0131nda do\u011falgaza dair m\u00fcjdeleri pe\u015f pe\u015fe vermi\u015f, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yava\u015f yava\u015f ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 ve gaz\u0131n vatanda\u015flar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Denizden 170 kilometrelik hatta do\u011falgaz borular\u0131n\u0131n d\u00f6\u015fenmesi i\u00e7in \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 ge\u00e7en 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Liman\u0131'na ula\u015ft\u0131. Borular\u0131n denize indirilmesi i\u00e7in 13 Haziran g\u00fcn\u00fc Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla t\u00f6ren d\u00fczenlenmesi bekleniyor.,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Fatih D\u00f6nmez, gelecek y\u0131l Karadeniz gaz\u0131n\u0131n mutfaklarda kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Bu kapsamda Karadeniz'de bulunan do\u011falgaz\u0131 vatanda\u015f\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. Denizde bulunan do\u011falgaz\u0131n karaya nakli i\u00e7in 170 kilometrelik hatta do\u011falgaz borular\u0131 d\u00f6\u015fenecek.,Fatih sondaj gemisi, 21 A\u011fustos 2020'de Sakarya Gaz Sahas\u0131'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metrek\u00fcp do\u011falgaz ke\u015ffetmi\u015f, bu ke\u015fif, T\u00fcrkiye'nin tarihindeki en b\u00fcy\u00fck gaz ke\u015ffi olarak kay\u0131tlara ge\u00e7mi\u015fti.,Filyos Liman\u0131'nda TPAO'ya ait sahada depolanan do\u011falgaz borular\u0131 13 Haziran'da 'Castoro-10' isimli gemi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 170 kilometrelik hatta deniz taban\u0131na yerle\u015ftirilecek. Ayn\u0131 anda 6 bin faaliyetin y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc projede gaz\u0131n ana hatta ta\u015f\u0131nmas\u0131 i\u00e7in karada da boru d\u00f6\u015feme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 e\u015f zamanl\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Filyos Liman\u0131'ndan sondaj kuyular\u0131n\u0131n bulundu\u011fu alana ilk boru indirme i\u015flemi Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n da kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. 13 Haziran g\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan t\u00f6rende borular denizin 2200 metre derinine yerle\u015ftirilecek.,\u0130lk etapta 10 milyon metrek\u00fcp do\u011falgaz \u00fcretiminin planland\u0131\u011f\u0131 projede ilk gaz ise 2023 y\u0131l\u0131nda ana da\u011f\u0131t\u0131m \u015febekesine verilecek.,Karadeniz'de 2020 y\u0131l\u0131nda bulunan 540 milyar metrek\u00fcpl\u00fck do\u011falgaz rezervini vatanda\u015flar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.,\u00d6te yandan do\u011falgaz\u0131n ana da\u011f\u0131t\u0131m hatt\u0131na ba\u011flanmas\u0131 i\u00e7in karada boru d\u00f6\u015feme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flad\u0131.