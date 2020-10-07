Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif! Tam 800 kilo...

Kocaeli\u2019nin Kand\u0131ra il\u00e7esi Karadeniz k\u0131y\u0131s\u0131nda bulunan Seyrek Kalesi\u2019nin a\u00e7\u0131klar\u0131nda suyun alt\u0131nda top bulundu. B\u00f6lgeye gelen Kocaeli M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc dal\u0131\u015f ekibi inceleme yapt\u0131. Ekipler, 19. y\u00fczy\u0131ldan kald\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilen topun \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Karadeniz'in dibinde m\u00fcthi\u015f ke\u015fif! 800 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda, denizden \u00e7\u0131kartmak i\u00e7in 45 dakika boyunca \u00e7abalad\u0131lar... \u0130\u015fte detaylar!, Kocaeli M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc dal\u0131\u015f ekibi ve Deniz Y\u0131ld\u0131z\u0131 Su Alt\u0131 Sporlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fc dalg\u0131\u00e7lar\u0131n\u0131n deste\u011fi ile topun dald\u0131\u011f\u0131 alanda dal\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Dalg\u0131\u00e7lar yakla\u015f\u0131k 45 dakika s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fma ile yakla\u015f\u0131k 800 kilograma\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki topu tekneyle karaya \u00e7\u0131kartt\u0131. Tekneden kamyona ta\u015f\u0131nan top daha sonra Kocaeli M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Konservasyon ve resterasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 bittikten sonra bilimsel ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yap\u0131lacak olan top, M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan sergilenecek.,Konu ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Kocaeli M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Serkan Ged\u00fck, \u201cM\u00fczemize bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Bu ihbarlar neticesinde b\u00f6lgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Seyrek Kalesi\u2019nde de bir ihbar gelmi\u015fti. \u0130hbar\u0131 de\u011ferlendirerek Seyrek Kalesi\u2019nde dal\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Dal\u0131\u015f s\u0131ras\u0131nda Osmanl\u0131 d\u00f6nemine ait oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz gemiye ait bir topa rastlad\u0131k. , Bu topu \u00e7\u0131kartarak m\u00fczemize naklini sa\u011flad\u0131k. Bu gibi ihbarlar m\u00fczemize gelmekte. G\u00f6revimiz oldu\u011fu i\u00e7in biz bu ihbarlar\u0131 de\u011ferlendiriyoruz. Bizim vatanda\u015flardan ricam\u0131z, bu t\u00fcr eserler, ta\u015f\u0131n\u0131r ve ta\u015f\u0131nmaz k\u00fclt\u00fcr varl\u0131klar\u0131na rastlan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda hi\u00e7 \u00e7ekinmeden Kocaeli M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fc arayabilirler. Bunu bize 3 g\u00fcn i\u00e7erisinde bildirmeleri gerekiyor. ,En yak\u0131n m\u00fczeye ya da ildeki, il\u00e7edeki m\u00fclki amire bildirerek vatanda\u015fl\u0131k g\u00f6revini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk. Bu zorunluluktan \u00f6nce, asl\u0131nda bu k\u00fclt\u00fcrel miras\u0131n tahribat\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in, yasa d\u0131\u015f\u0131 yollarla ticaretini \u00f6nlemek i\u00e7in son derece \u00f6nemli bir vatanda\u015fl\u0131k g\u00f6revi. T\u00fcm vatanda\u015flardan ricam\u0131z bu t\u00fcr eserlere rastlad\u0131klar\u0131 zaman m\u00fczeyi arayabilirler\u201d dedi.,1800-1900l\u00fc y\u0131llardan kald\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen tarihi topun \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 Kand\u0131ra Kaymakam\u0131 Mehmet \u00dcnal, Garnizon Komutan\u0131 ve 7. Komando Tugay Komutan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Piyade Albay Atakan Ak, il\u00e7e Jandarma Komutan\u0131 Hasan Dombayc\u0131 da takip etti. (\u0130HA)