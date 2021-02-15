Gençler karantinada ne hissettiklerini fotoğraflarla anlattılar

Koronavir\u00fcs sebebiyle uygulanan k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n s\u00fcresi bir seneye yakla\u015f\u0131rken \u0130ngiltere\u2019de gen\u00e7lere karantinada ne hissettiklerini foto\u011frafla anlatmalar\u0131 istendi. ,Show and Tell (G\u00f6ster ve Anlat) sergisi i\u00e7in 10 ila 18 ya\u015flar\u0131ndakilerden 20 bin foto\u011fraf g\u00f6nderildi. ,\u00dcnl\u00fclerden olu\u015fan j\u00fcrinin se\u00e7ti\u011fi foto\u011fraflardan 83\u2019\u00fc online sergileniyor. ,,Foto\u011fraflar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 \u015fehrin muhtelif yerlerinde billboardlarda kullan\u0131lacak. ,Baz\u0131 gen\u00e7ler, \u201cBir zamanlar b\u00f6yleydi\u201d diyerek havada \u00f6zg\u00fcrce u\u00e7an ku\u015flar\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00f6nderirken bir gen\u00e7 de bir cam misket \u00fczerinden \u201cD\u00fcnya tersine d\u00f6nd\u00fc\u201d mesaj\u0131n\u0131 verdi.