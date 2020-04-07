Karantina günlerini değerlendirdiler! Siparişlere yetişemiyorlar

.,KAYNAK: \u0130HA,Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcnler \u00e7ok be\u011fenildi. Biz de \u00e7ok mutluyuz" \u015feklinde konu\u015ftu.,Bu fikir \u00d6zlem Y\u0131lmaz'dan \u00e7\u0131karken, anne Cavide G\u00fcle\u00e7 ise atalar\u0131ndan \u00f6\u011frendi\u011fi do\u011fal y\u00f6ntemlerle sirke ve re\u00e7elleri yaparak k\u0131z\u0131na da \u00f6\u011fretiyor. Anne k\u0131z re\u00e7elleri 30 liradan satarken, sirkeleri ise 20 liradan sat\u0131yor. ,Anne Cavide G\u00fcle\u00e7 ise, "K\u0131z\u0131m b\u00f6yle bir fikir ortaya att\u0131. Ben de yapabiliriz dedim. Annem ve ninelerimden \u00f6\u011frendi\u011fim y\u00f6ntemle \u00fcretime ba\u015flad\u0131k. ,Bursa'n\u0131n Kestel il\u00e7esinin Kozlu\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan anne k\u0131z, koronavir\u00fcsten dolay\u0131 eve kapand\u0131. 'Ne yapabiliriz' diye d\u00fc\u015f\u00fcnen anne-k\u0131z, k\u00f6ylerinde yeti\u015ftirdikleri meyvelerle sirke ve re\u00e7el yapmaya ba\u015flad\u0131.,Do\u011fal \u00fcr\u00fcnler yapan anne ve k\u0131z, bu yapt\u0131klar\u0131 \u00fcr\u00fcnleri a\u00e7t\u0131klar\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131nda tan\u0131tarak, sipari\u015f gelen vilayetlere kargoyla g\u00f6nderiyor. Do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri \u00e7ok be\u011fenilen anne ve k\u0131z, gelen sipari\u015flere yeti\u015fmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor., Ben de \u00f6\u011frendim, birlikte yap\u0131p sosyal medya hesaplar\u0131ndan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kartt\u0131k. \u00dcr\u00fcnlerimiz \u00e7ok be\u011fenildi. Her yerden sipari\u015f geliyor. Kargoyla sipari\u015fleri g\u00f6nderiyoruz. Re\u00e7elleri 30 liradan, sirkeleri ise 20 liradan sat\u0131yoruz" dedi.,Evde otururken b\u00f6yle bir \u015fey yapman\u0131n ak\u0131llar\u0131na geldi\u011fini ifade eden \u00d6zlem Y\u0131lmaz, "Fikir benden \u00e7\u0131kt\u0131. Anneme s\u00f6yledim, o da atalar\u0131ndan \u00f6\u011frendi\u011fi y\u00f6ntemle yeti\u015ftirdi\u011fimiz meyvelerden re\u00e7el ve sirke yapmaya ba\u015flad\u0131.,11 \u00e7e\u015fit re\u00e7el yapan kad\u0131nlar\u0131n \u00fcr\u00fcnleri b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. Ayr\u0131ca zeytinya\u011f\u0131 ve nar \u00e7ekirdeklerinden yapt\u0131klar\u0131 maskeyle kad\u0131nlar\u0131n ciltlerini g\u00fczelle\u015ftiriyorlar.,Koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda evlerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmayan anne-k\u0131z, yapt\u0131klar\u0131 do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri kargoyla b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'ye sat\u0131yor.