Karantinada alınan kilolara böyle veda edin

Diyetisyen Hüdanur Ulutürk, kilo vermede çok başvurulan düşük kalorili, tek gıdalı sağlıksız ve medyatik diyet programlarına karşı uyarılarda bulundu. Ulutürk, pandemi nedeniyle evde fazla kalınması ile birlikte kontrolsüz duygusal yeme davranışlarının karbonhidrat içeriği yüksek besinler ve atıştırmalıkların tüketimini arttırdığını bunun sonucunda da kilo artışlarının yaşandığını söyledi. Evde kalınan dönemde enerji alımının arttığını fakat harcama düzeyinin azaldığını belirten Ulutürk, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak kabul edilen Korona virüs (Kovid-19) evde geçirilen dönemde ve sosyal hayata dönüş döneminde günlük yaşamımızı, beslenme alışkanlıklarımızı, fiziksel aktivite düzeylerimizi ve psikolojik durumumuzu etkileyen bir süreç olmuştur. Korona virüse karşı en etkili yöntem tedbirlere dikkat ederek hastalıktan korunmaktır. Bu aşamada ise beslenme düzeyi etkin rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalar; yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve verimli uyku ile immün sistemin destekleneceğini ve istenmeyen ağırlık artışlarının önleneceğini ortaya koymuştur. Bu yıl evde karantinada geçirdiğimiz süreçte günlük düzenimiz hızla değişmiş, uzun süre evde kalma sonucunda duygusal yeme davranışı eğilimleri ve sık atıştırmalarda doymuş yağ ve basit şeker tüketimi artmıştır. Enerji alımı hızla artarken enerji harcama düzeyi azalmış ve bozulan bu denge hızlı ağırlık artışına, abdominal yağlanmaya sebep olmuştur” dedi.