Karantinaya uymayanlar vuruluyor

Koronavir\u00fcs sadece can almaya devam etmekle kalm\u0131yor \u00fclkeleri sosyal y\u00f6nden de k\u00f6t\u00fc \u015fekilde etkileyip insanlar\u0131n hayatlar\u0131n\u0131 k\u00f6t\u00fc \u015fekilde etkilemeye devam ediyor.\r\n\r\n,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yay\u0131lmaya devam etti\u011fi \u00fclkelerden biri olan Kolombiya'da ya\u015fananlar b\u00fcy\u00fc korku olu\u015fturdu.,\u00dclkede Covid-19 vaka say\u0131s\u0131 165,169 olarak a\u00e7\u0131klan\u0131rken \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 da 5,814'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Kolombiya'da koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda geni\u015f tedbir \u00f6nlemleri uygulanmaya devam ediyor.\r\n\r\n,G\u00fcnd\u00fcz saatlerinde sokaklarda g\u00f6r\u00fclen resmi g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin yerini hava karard\u0131ktan sonra eli silahl\u0131 yasad\u0131\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7ler al\u0131yor.\r\n\r\n,Karantina kurallar\u0131na uymad\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri vatanda\u015flar\u0131 hedef alan bu yasad\u0131\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7ler \u00fclkede adeta b\u00fcy\u00fck bir panik ya\u015fanmas\u0131na sebep oluyor.\r\n\r\n,Kolombiya'dan gelen haberlere g\u00f6re yasad\u0131\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7ler bu \u015fekilde \u00fclkede 9 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Uyu\u015fturucu karteline mensup oldu\u011fu iddia edilen bu silahl\u0131 ki\u015filer resmi karantina kurallar\u0131n\u0131 de\u011fil kendi koyduklar\u0131 kurallar\u0131 uyguluyor.\r\n\r\n,HRW ad\u0131 verilen \u0130nsan Haklar\u0131 \u0130zleme \u00d6rg\u00fct\u00fc bu konuyu yak\u0131ndan takip ediyor ve sundu\u011fu raporda durumun ciddiyetine dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Bu silahl\u0131 gruplar\u0131n k\u0131s\u0131tlamalar\u0131na uymayan ya da kar\u015f\u0131 koymaya \u00e7al\u0131\u015fan insanlar\u0131n olmas\u0131 b\u00fcy\u00fck kayg\u0131 ya\u015fat\u0131yor.\r\n\r\n,Edison Leon adl\u0131 aktivist ve halk lideri bir adam\u0131n haziran ay\u0131nda h\u00fck\u00fcmeti bu durumla ilgili uyaran bir mektup yazd\u0131\u011f\u0131 ancak sonras\u0131nda silahl\u0131 gruplar taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.\r\n\r\n,Hava karard\u0131ktan sonra ortaya \u00e7\u0131kan bu kartel \u00fcyesi ac\u0131mas\u0131z silahl\u0131 gruplar y\u00fcz\u00fcnden halk b\u00fcy\u00fck bir korku i\u00e7inde ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Gruplar\u0131n ula\u015f\u0131m, g\u0131da, sa\u011fl\u0131k gibi hizmetlere uzakta olan b\u00f6lgelerde daha etkili oldu\u011fu bildiriliyor.\r\n\r\n,Bu durumsa koronavir\u00fcsle m\u00fccadele etmeye \u00e7al\u0131\u015fan Kolombiya halk\u0131 i\u00e7in \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n do\u011fmas\u0131na neden oluyor.\r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar 9 ki\u015finin bu silahl\u0131 yasad\u0131\u015f\u0131 gruplar taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkede bu caniler taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen insan say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131ndan b\u00fcy\u00fck endi\u015fe duyuluyor.\r\n\r\n,Kartel \u00fcyesi silahl\u0131 gruplar\u0131n ba\u015fken Bogota'da ve devletin daha zay\u0131f oldu\u011fu alanlarda harekete ge\u00e7ti\u011fi de gelen bilgiler aras\u0131nda.\r\n\r\n,\u0130nsan Haklar\u0131 \u0130zleme \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re yasad\u0131\u015f\u0131 silahl\u0131 gruplar Kolombiya'n\u0131n 32 eyaletinden 11'inde etkin olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Bu 11 eyaletten 5'inde \u015fiddet eylemlerinde bulunan gruplardan ka\u00e7\u0131nmak i\u00e7in halk b\u00fcy\u00fck m\u00fccadele g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,\u00dclkeden gelen haberlere g\u00f6re Kolombiyal\u0131lar kendi aralar\u0131nda Whatsapp mesaj gruplar\u0131 ya da elden ele da\u011f\u0131t\u0131lan ka\u011f\u0131tlara yaz\u0131lm\u0131\u015f bilgilerle sald\u0131r\u0131lardan korunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u00dclkede meydana gelen \u015fiddet olaylar\u0131n\u0131n birinde bir cep telefonu tamircisinde \u00e7al\u0131\u015fan iki i\u015f\u00e7inin alkol ald\u0131klar\u0131 sebebiyle bu gruplar taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bilgisi var.\r\n\r\n,Halk kendi \u00f6nlemlerini alarak bu korkun\u00e7 \u015fiddetle m\u00fccadele etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken Kolombiya devleti yetkililerinin bu \u00e7ete \u00fcyesi kartelcilere kar\u015f\u0131 alaca\u011f\u0131 \u00f6nlemler de merakla bekleniyor.\r\n\r\n,Kolombiya'da uyu\u015fturucu kartellerinin elde etti\u011fi bu b\u00fcy\u00fck ve kontrols\u00fcz g\u00fcc\u00fcn en \u00f6nemli sebeplerinden biri olarak \u00fclkenin ekonomik durumundaki s\u0131k\u0131nt\u0131lar, fakirlik ve i\u015fsizlik g\u00f6steriliyor.\r\n\r\n,.