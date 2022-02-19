Kardeş olan ünlüleri tanıyor musunuz?

\r\n1 May\u0131s 1949 do\u011fumlu olan Ayben Erman, oyuncu ve kantocudur. 1966 y\u0131l\u0131nda \u00c7\u0131tk\u0131r\u0131ld\u0131m adl\u0131 sinema filmi ile kariyerine ba\u015flad\u0131. G\u00fcng\u00f6rm\u00fc\u015fler, \u015eaban O\u011flu \u015eaban, Gazino B\u00fclb\u00fcl\u00fc ve \u015eendul \u015eaban gibi pek \u00e7ok Ye\u015fil\u00e7am filminde rol alan Erman, ayn\u0131 zamanda Kayg\u0131s\u0131zlar, Bizim Mahalle (dizi), Ger\u00e7ek Kesit, Aile Ba\u011flar\u0131 gibi pek \u00e7ok televizyon dizisinde de rol ald\u0131. Son y\u0131llarda Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Dura\u011f\u0131 gibi yap\u0131mlarda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,Adile Na\u015fit ve Selim Na\u015fit'in karde\u015f olduklar\u0131n\u0131 bilmeyen yoktur heralde. Nur i\u00e7inde uyusunlar..\r\n\r\n,Attila \u0130lhan - \u00c7olpan \u0130lhan\r\n\r\nBiri \u015fair, biri oyuncu. Aileden bir de Sadri Al\u0131\u015f\u0131k ge\u00e7mi\u015f,Burak Sergen - Toprak Sergen\r\n\r\nBaba Semih Sergen olunca \u00e7ocuklarda oyuncu oluyor tabii. Ailenin b\u00fct\u00fcn erkeklerinin ses tonu etkileyici.,Din\u00e7er \u00c7ekmez ve Metin \u00c7ekmez! ikisi de kendilerine has, aksi tav\u0131rlar\u0131 ile ikisi de televizyonlarda unutulmayan karakterleri canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Erdal Tosun - G\u00fcrdal Tosun\r\n\r\nBabalar\u0131 Necdet Tosun T\u00fcrk Sinemas\u0131'n\u0131n emekterlar\u0131ndand\u0131r. \u00c7ocuklar\u0131 da Bir Demet Tiyatro ile g\u00f6n\u00fcllere taht kurmu\u015f, y\u0131llarca farkl\u0131 sahnelerde, dizi ve sinema projelerinde yer alm\u0131\u015flard\u0131. Hepsi \u0131\u015f\u0131k oldu \u015fimdi. G\u00fczel uyusunlar yerlerinde.,Erman karde\u015flerin \u00fc\u00e7\u00fc de oyunculukda kariyer yapm\u0131\u015ft\u0131r. Aralar\u0131nda en \u00e7ok tan\u0131nan Ay\u015fen Gruda olsa da Ayten Erman da unutulmaz rollere imzas\u0131n\u0131 att\u0131. \u015eekerpare filminde Ziver'in evde kalm\u0131\u015f k\u0131z karde\u015fini unutmak ne m\u00fcmk\u00fcn. Ayten Erman, 26 Kas\u0131m 1935'te d\u00fcnyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Erman, \u015eemsi \u0130nkaya ile evlenip bo\u015fand\u0131. Tosun Pa\u015fa, En B\u00fcy\u00fck \u015eaban, \u015eendul \u015eaban gibi filmlerin yan\u0131nda Kenan B\u00fcke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay \u00d6zinel Tiyatrosu ve bir\u00e7ok \u00f6zel tiyatro ve m\u00fczikallerde roller ald\u0131. \u015eemsi \u0130nkaya ile evlili\u011finden bir \u00e7ocu\u011fu olan Ayten Erman, Ay\u015fen Gruda ve Ayben Erman'\u0131n ablas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n\r\n,Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya\r\n\r\n,G\u00f6zde Kocao\u011flu - R\u0131za Kocao\u011flu\r\n\r\n,Oyunculuk hayali olan Ay\u015fen Gruda ailesinin bo\u011fu\u015ftu\u011fu ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 y\u00fcz\u00fcnden okulu b\u0131rak\u0131p \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flamak zorunda kalm\u0131\u015f. Karde\u015fi Ayben Erman ve ablas\u0131 Ayten Erman'\u0131n da o d\u00f6nemlerde Ay\u015fen Gruda gibi oyunculuk hayali varm\u0131\u015f.\r\n,Raci \u015ea\u015fmaz - Necati \u015ea\u015fmaz - Z\u00fcbeyr \u015ea\u015fmaz\r\n\r\n,\u015eahan G\u00f6kbakar - Togan G\u00f6kbakar\r\n\r\n,Selahattin Ta\u015fd\u00f6\u011fen - Naci Ta\u015fd\u00f6\u011fen - Erkan Ta\u015fd\u00f6\u011fen\r\n\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Ay\u015fen Gruda'n\u0131n karde\u015flerinin de kendisi gibi \u00fcnl\u00fc oldu\u011funu biliyor muydunuz? \u0130\u015fte kimsenin pek bilmedi\u011fi karde\u015f olan \u00fcnl\u00fc simalar.\r\n,\u00dcnl\u00fc Oyuncu, Karag\u00f6z ustas\u0131 Haz\u0131m K\u00f6rm\u00fck\u00e7\u00fc'n\u00fcn torunlar\u0131 Pelin K\u00f6rm\u00fck\u00e7\u00fc ile Haz\u0131m K\u00f6rm\u00fck\u00e7\u00fc.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z Kenter - M\u00fc\u015ffik Kenter\r\n\r\n