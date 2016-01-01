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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur
YAŞAM
-
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
YAŞAM
-
Denizde kaybolan gençten hala bir iz yok
YAŞAM
-
Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
DÜNYA
-
Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü
GÜNDEM
-
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
DÜNYA
-
Cammu Keşmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
SPOR
-
Petrescu sağlık kontrolünden geçti
YAŞAM
-
Kayseri'de 24 adrese eş zamanlı operasyon
YAŞAM
-
FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
DÜNYA
-
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 448 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
-
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 70 bini geçti
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Perşembe veya Cuma aşılama başlayacak”
DÜNYA
-
Trump’ın azil metni resmi olarak sunuldu
YAŞAM
-
Amasya'da trenin çarptığı adam hayatını kaybetti
YAŞAM
-
İzmir'de bir bina alev alev yandı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
YAŞAM
-
Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu
GÜNDEM
-
İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü açıldı
YAŞAM
-
Çanakkale'de kaynı tarafından vurulan kadın öldü
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Ramazan
Kardeşini uyardı karısından oldu
Kahreden haber Çanakkale'den geldi. Kardeşini uyardı karısından oldu.
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