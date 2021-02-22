Kardeşinin evinden gelen kokuya daha fazla dayanamadı...

.,Karde\u015finin evinden gelen kokuya daha fazla dayanamad\u0131... \r\n,Ayd\u0131n'\u0131n Efeler il\u00e7esinde iki katl\u0131 apartman\u0131n alt kat\u0131nda ya\u015fayan k\u0131z karde\u015finin evinden gelen k\u00f6t\u00fc kokuya daha fazla dayanamayan bir vatanda\u015f, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, kad\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6p evde 5 senede biriktirdi\u011fi 2 kamyon \u00e7\u00f6p\u00fc 3 saatte temizledi.\r\n,Babas\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ev korku filmlerini aratmad\u0131!,Be\u015f y\u0131l \u00f6nce babalar\u0131n\u0131 kaybettiklerini ve sonras\u0131nda karde\u015finin kendilerini eve almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7\u00f6p eve \u00e7evirdi\u011fini belirten \u0130smail T., "Karde\u015fim babam \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcnden beri be\u015f y\u0131ld\u0131r evin i\u00e7erisini temizlemiyor. Yedi\u011fini sa\u011fa sola at\u0131yor. Evin i\u00e7erisi \u00e7\u00f6p ev durumuna geldi. \u0130\u00e7eride ayr\u0131ca su ka\u00e7a\u011f\u0131 var. \u00c7e\u015fmeyi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131zda evin duvar\u0131 su almaya ba\u015fl\u0131yor. Ev y\u0131k\u0131lacak diye de korkuyoruz. O kadar ikaz etmeme ra\u011fmen, yapt\u0131ral\u0131m evi temizletelim dememe ra\u011fmen bizi eve sokmuyor. Ev temizlensin, insan gibi tertemiz ya\u015fas\u0131n istiyoruz. Karde\u015fim babamla beraber alt katta duruyordu. Ben de \u00fcst katta ya\u015f\u0131yorum. Babam \u00f6lmeden \u00f6nce evi ben temizlettiriyordum. Ancak \u015fimdi bizi be\u015f senedir evin i\u00e7erisine alm\u0131yor. K\u00fc\u00e7\u00fckken menenjit ge\u00e7irdi, belki de onun etkisinden dolay\u0131 b\u00f6yle yap\u0131yor bilemiyoruz. Evde soba yok buz gibi hava, yeme\u011fini kendi yapam\u0131yor. B\u00f6yle ya\u015fanmaz" dedi.\r\n,Kemer Mahallesi 1708 sokaktaki aile apartman\u0131nda babas\u0131 vefat ettikten sonra yaln\u0131z ya\u015famaya ba\u015flayan 61 ya\u015f\u0131ndaki Emine T. isimli kad\u0131n evini \u00e7\u00f6pl\u00fc\u011fe \u00e7evirdi. Buldu\u011fu her \u015feyi toplayan, d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u00f6p b\u0131rakmayan ve ikametinde biriktirdi\u011fi iddia edilen Emine T.\u2019nin \u00e7\u00f6plerinden rahats\u0131z olan ve \u00fcst kat\u0131nda oturan a\u011fabeyi durumu Efeler Belediyesi ekiplerine bildirdi. Efeler Belediyesi Temizlik \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, zab\u0131ta ve polis ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde eve gelerek temizlik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatmak istedi. G\u00f6revlilere direnerek evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmak istemeyen kad\u0131n\u0131 zab\u0131ta ve polis ekipleri evden \u00e7\u0131kmaya ikna etti. Evde bulunan t\u00fcm \u00e7\u00f6pler 12 ki\u015filik belediye temizlik ekibi taraf\u0131ndan temizlenerek onlarca po\u015fet \u00e7\u00f6p \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Emine T.\u2019nin a\u011fabeyi \u0130smail T. de temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kat\u0131larak evi temizledi. Ekiplerin k\u00f6t\u00fc kokudan zaman zaman zor anlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evden 3 saat s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonucunda 2 kamyon \u00e7\u00f6p \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.\r\n\r\n