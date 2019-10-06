Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Sarsıcı ölüm haberi geldi

Botham Jean'in karde\u015fi, gen\u00e7 adam\u0131n katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanr\u0131 da b\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordur o da seni affederdi." demi\u015f, bu s\u00f6zlerin ard\u0131ndan ikili birbirlerine sar\u0131larak a\u011flamaya ba\u015flam\u0131\u015f ve o anlar mahkemeye damga vurmu\u015ftu.,ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 ya\u015f\u0131ndaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,Mahkemede tan\u0131k olarak dinlenen Botham Jean kom\u015fusu Joshua Brown'\u0131n duru\u015fmadan 2 g\u00fcn sonra kur\u015funlanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 Joshua Brown'a birka\u00e7 el ate\u015f edildi\u011fi ve g\u00fcm\u00fc\u015f renkli bir arac\u0131n h\u0131zla olay yerini terk etti\u011fi bilgisini verdi.,Joshua Brown'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn tan\u0131k olarak kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duru\u015fma ile ili\u015fkili olup olmad\u0131\u011f\u0131 konusunda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Mahkemeye kat\u0131lan Botham Jean'in karde\u015fi karar\u0131n duyurulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yerinden kalkm\u0131\u015f ve erkek karde\u015finin katili Amber Guyger'e sar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fclen mahkemede Botham Jean'in dondurma yemek i\u00e7in evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 fakat Amber Guyger'in kur\u015funlar\u0131n\u0131n hedefi oldu\u011fu bilgisi verilmi\u015fti.,ABD'de polis olarak d\u00f6rt y\u0131l g\u00f6rev yapan Amber Guyger'in duru\u015fma s\u0131ras\u0131nda kendisini neredeyse hi\u00e7 savunmamas\u0131 dikkat \u00e7ekmi\u015fti.,Yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lma sebebiyle i\u015flenen cinayetin duru\u015fmas\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Dallas kentindeki mahkemede g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f ve j\u00fcrinin de karar\u0131yla Amber Guyger'e 10 y\u0131l hapis cezas\u0131 verilmi\u015fti.,31 ya\u015f\u0131ndaki eski polis, ya\u015fam\u0131n\u0131n tehlikede oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in silah\u0131n\u0131 ate\u015fledi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.,31 ya\u015f\u0131ndaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle silahla vurdu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.,Guyger ayr\u0131ca mahkeme j\u00fcrisine, "\u00c7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm, \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm. Hayat\u0131m\u0131n her g\u00fcn\u00fc bu ac\u0131yla ya\u015famak zorunday\u0131m." demi\u015fti.,6 Eyl\u00fcl 2018 g\u00fcn\u00fc ya\u015fanan olayda Amber Guyger arac\u0131n\u0131 oturdu\u011fu apartmanda ba\u015fka bir kata park etmi\u015f, Botham Jean'in kendi evine girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek vurarak \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,Cinayet ABD'deki Afroamerikal\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fck tepkisine yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131. ,ABD'de polislerin \u015f\u00fcpheli olarak g\u00f6r\u00fcp silahla vurduklar\u0131 ki\u015filer sebebiyle yarg\u0131lanmas\u0131 vakalar\u0131na nadir rastlan\u0131yor.