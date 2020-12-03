Kardeşlerin ağaç kesme tartışması aile dramına döndü

Kendisine geldikten sonra karde\u015finin cep telefonuyla kaydetti\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, erkek karde\u015fi taraf\u0131ndan darp edildi\u011fini ileri s\u00fcren 2 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n, \u201cBabam\u0131n a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131 kesme dedim diye beni d\u00f6vd\u00fc. Sa\u00e7\u0131mdan tutup yere vurdu s\u00fcr\u00fckledi. \u00d6lene kadar davac\u0131y\u0131m\u201d diye konu\u015ftu. Urhan, her t\u00fcrl\u00fc ihtimale kar\u015f\u0131 olayla ilgili ifadesini yazarak imzalad\u0131 ve karde\u015fine verdi.\r\n,.,Ablas\u0131n\u0131 d\u00f6vmekle su\u00e7lanan erkek karde\u015f kendisini, \u201cBen bir\u015fey yapmad\u0131m. Bize ta\u015f att\u0131 kendi kendine fenala\u015ft\u0131\u201d diye savundu.,Antalya\u2019n\u0131n Kemer il\u00e7esinde 94 ya\u015f\u0131ndaki vatanda\u015f\u0131n yayladaki evinin bah\u00e7esinde bulunan me\u015fe a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n o\u011flu taraf\u0131ndan kesilmesi sonras\u0131nda \u00e7\u0131kan olaylar, aile dram\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,Zeynep Urhan hastanede ameliyattayken, onu darp etti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclen erkek karde\u015f Levent T. di\u011fer k\u0131zkarde\u015fi Nimet \u015e. ile de tart\u0131\u015farak karakolluk oldu. A\u011fa\u00e7lar\u0131n kesilmesi hakk\u0131nda fikrini almak i\u00e7in babas\u0131n\u0131n yan\u0131na giden Nimet \u015e., burada da karde\u015fi Levent T. ile tart\u0131\u015ft\u0131. Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan polis ekibi, iki karde\u015fi ekip otosuyla karakola g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re 60 ya\u015f\u0131ndaki abla, 48 ya\u015f\u0131ndaki erkek karde\u015fi taraf\u0131ndan darp edildikten sonra kalbi s\u0131k\u0131\u015f\u0131nca a\u00e7\u0131k kalp ameliyat\u0131na al\u0131nd\u0131, di\u011fer k\u0131z karde\u015f olay yerine gitti\u011finde bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi. Karde\u015fler karakolluk oldu. Hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131p ameliyata al\u0131nan kad\u0131n ise, \u015fikayet\u00e7i olamay\u0131nca " \u00d6lene kadar davac\u0131y\u0131m" deyip olay\u0131 anlat\u0131p alt\u0131n\u0131 imzalad\u0131\u011f\u0131 not b\u0131rakt\u0131. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ovac\u0131k Mahallesi G\u00f6lbast\u0131\u011f mevkiinde bulunan Ramazan T.\u2019\u0131n evinin bah\u00e7esinde bulunan me\u015fe a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc, o\u011flu Levent T.\u2019\u0131n getirdi\u011fi h\u0131zarc\u0131lar taraf\u0131ndan kesildi. Olay\u0131 \u00f6\u011frendi\u011finde kendisi de yaylada bulunan ablas\u0131 Zeynep Urhan, hemen olay yerine giderek a\u011fa\u00e7 kesimini durdurmak istedi. \u0130ddiaya g\u00f6re karde\u015fi Levent T. ve yan\u0131ndakilerle tart\u0131\u015fan Zeynep Urhan fenala\u015f\u0131nca olay yerine gelen yak\u0131nlar\u0131 jandarma taraf\u0131ndan Kemer Devlet Hastanesi\u2019ne getirildi. Acil Servis b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde olayla ilgili adli rapor i\u00e7in muayene edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Zeynep Urhan\u2019\u0131n g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayeti \u00fczerine kad\u0131n, ambulansla Antalya\u2019daki \u00f6zel bir hastaneye sevk edildi. Burada yap\u0131lan muayene sonras\u0131 hemen koroner yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine al\u0131nan Zeynep Urhan\u2019a \u00f6nce anjiyografi yap\u0131ld\u0131, ard\u0131ndan koroner By-Pass karar\u0131 verilerek ameliyat edildi.\r\n,A\u011fa\u00e7lar\u0131n kesildi\u011fi yere gazetecilerle birlikte giden Nimet \u015eahin, burada a\u011fabeyi Mehmet T. ile birlikte a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Karde\u015fleri Levent T.'nin a\u011fa\u00e7lar\u0131 yasal dan\u0131\u015fman\u0131 oldu\u011fu babas\u0131n\u0131n r\u0131zas\u0131yla kesti\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ama asl\u0131nda kendi iradesiyle kesti\u011fini ileri s\u00fcren Mehmet T. ve Nimet \u015e. abla Zeynep Urhan'\u0131n ba\u015f\u0131na gelenleri de anlatt\u0131. Nimet \u015e., ablas\u0131n\u0131n darp edildi\u011fi iddia edilen yeri gazetecilere g\u00f6sterdikten sonra \u201cKarde\u015fimin meselesi odun de\u011fil, amac\u0131 bize eziyet etmek. Babam\u0131z onu bizim hakk\u0131m\u0131z\u0131 aras\u0131n diye okuttu.\u201d diye konu\u015furken fenala\u015ft\u0131 ve yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131.\r\n