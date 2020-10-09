Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası

\u0130ddialara g\u00f6re, il\u00e7enin Per\u015fembe beldesi Hac\u0131ibadi k\u00f6y\u00fc'nde ya\u015fayan Balo\u011flu ailesi evlerine giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131klar\u0131 yollar\u0131n abisi taraf\u0131ndan kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Abi H\u00fcseyin Balo\u011flu Milli Emlak\u2019tan ald\u0131\u011f\u0131 yeri dikenli tel ile \u00e7evirerek hem babas\u0131n\u0131n hem de karde\u015finin evlerine giri\u015f yolunu kapatt\u0131.\r\n\r\n,Kom\u015fu Necati Koz da y\u0131llarca hep beraber yeri ekip bi\u00e7tiklerini s\u00f6yleyerek, \u201cH\u00fcseyin bu araziyi almadan \u00f6nce bize ihaleye girmememiz gerekti\u011fini, yolumuzu g\u00f6sterece\u011fini s\u00f6yledi. \u015eimdide yolu tamamen kapatarak s\u00f6z\u00fcn\u00fc tutmad\u0131. Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcnler, sonu karakolda \u015fik\u00e2yetle ge\u00e7iyor. Yerlerimizden ge\u00e7ecek yol bile b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131ndan adliyeye gidip \u015fik\u00e2yet\u00e7i olduk\u201d dedi.,Kald\u0131\u011f\u0131 eve gidecek yolu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Osman Balo\u011flu; \u201cAbim Milli Emlak\u2019tan evimizin \u00f6n\u00fcndeki yeri sat\u0131n alarak bizi ve babam\u0131 yolu olmayan ev olarak b\u0131rakt\u0131. Ailemin bu dikenli tellerden ge\u00e7me \u015fans\u0131 kalmad\u0131. Evimize giremez, hayvanlar\u0131m\u0131za bakamaz olduk. Arac\u0131m evin alt\u0131nda kald\u0131, tar\u0131m makinelerimde \u00f6yle. Her yer dikenli telle \u00e7evrili oldu\u011fu i\u00e7in ne girebiliyoruz ne de kullanabiliyoruz. Ben ailem ile birlikte a\u015fa\u011f\u0131daki kul\u00fcbede yatar olduk. Babam ya\u015fl\u0131 adam gece rahats\u0131zlansa arabam evin garaj\u0131nda hapsoldu\u011fu i\u00e7in hastaneye getiremeyece\u011fim. 1965\u2019ten beri babam\u0131n evinin yolu abimin arsay\u0131 sat\u0131n almas\u0131yla kapand\u0131. Ben ve babam ma\u011fdur kald\u0131k. Evimize gidecek yol istiyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,O\u011flunun yolu kapatmas\u0131yla evine gidip gelemedi\u011fini s\u00f6yleyen baba Durmu\u015f Balo\u011flu; \u201c91 ya\u015f\u0131nday\u0131m. Ben kendimi bildim bileli bu yolu kullan\u0131rd\u0131m. O\u011flum H\u00fcseyin buradaki sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 araziyi dikenle telle \u00e7evirince evime gelip gidemez oldum. Ba\u015fka yolumda olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131da kald\u0131m. Her ak\u015fam bir ba\u015fkas\u0131n\u0131n evinde kalarak idare ediyorum. Bu ya\u015fta dikenli telleri ge\u00e7ip evime giremem" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130hlas Haber Ajans\u0131 Muhabirinin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 H\u00fcseyin Balo\u011flu da iddialara yan\u0131t verdi. Balo\u011flu, babas\u0131 ve karde\u015flerinin kendisinden \u015fikayet\u00e7i oldu\u011funu belirterek "Ben o bo\u015f araziyi 2007 y\u0131l\u0131ndan beri Milli Emlak\u2019tan kiral\u0131yorum ve 2019 y\u0131l\u0131nda da ihaleyle sat\u0131n ald\u0131m. Milli Emlak'a 2020 y\u0131l\u0131nda \u00f6l\u00e7t\u00fcrd\u00fcm. Buraya a\u011fla tutmak istedim. Benim s\u0131n\u0131r k\u00f6kenlerimi kald\u0131r\u0131p att\u0131. Arazisine a\u011fla tutamayaca\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledi. Ben buraya yeniden kadastro getirdim. Yeri \u00f6l\u00e7t\u00fcrd\u00fcm yine itiraz ettiler. Benim kimsenin yerine ihtiyac\u0131m yok. Hatta Hasan Koz'a orada fazladan yer bile b\u0131rakt\u0131m. Tapulu arazimi kapatt\u0131m. Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmas\u0131nlar" dedi.,