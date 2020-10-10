Karedeniz kıyısındaki tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor

Jeolojik yap\u0131s\u0131yla g\u00f6renleri hayran b\u0131rakan Kocaeli\u2019nin Kand\u0131ra il\u00e7esi, Karadeniz k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Pembe Kayalar\u0131n havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri met ediyor.,Prehistorik buluntu varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Antik \u00c7a\u011f'dan itibaren ta\u015f oca\u011f\u0131 olarak kullan\u0131lan ve Osmanl\u0131 D\u00f6nemi'nde dikd\u00f6rtgenler \u015feklinde kesilerek deniz yoluyla \u0130stanbul\u2019a ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f ve mimaride kullan\u0131lan Pembe Kayalar Drone Operat\u00f6r\u00fc Hasan \u00d6zer taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Denizin k\u0131y\u0131s\u0131nda ilgin\u00e7 \u015fekilleri ile ilgi \u00e7eken kayal\u0131klar vatanda\u015flar\u0131n ak\u0131n\u0131na u\u011fruyor. Drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen kayalar kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,.