Karı koca birbirini bıçaklayıp öldü!

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Malatya\u2019da bir s\u00fcredir dini nikahl\u0131 olarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenilen H\u00fcseyin \u00d6rdek (45) ve Nergiz Beyaz (37) aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u00c7iftlerin birbirine kar\u015f\u0131 b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 olayda a\u011f\u0131r yaralanan kar\u0131 koca \u00e7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye y\u00f6nlendirilen ambulanslarla Malatya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Acil Servisine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Ancak her ikisi de yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Dini nikahl\u0131 \u00e7iftin cenazeleri otopsi i\u00e7in Malatya Adli T\u0131p Kurumu Morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken, olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 evde polis ekipleri uzun s\u00fcre inceleme yapt\u0131. ,Polis ekipleri delil arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparken, Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 da olay yerinde incelemelerde bulundu.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.