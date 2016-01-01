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YAŞAM
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Otomobil sürücüsü, motosikletliye vurup kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı
DÜNYA
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Macron: “İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli”
YAŞAM
-
Kastamonu'da soba, yaşlı çifti ayırdı
GÜNDEM
-
Bakan Akar: ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini doğru bulmuyorum
DÜNYA
-
Askeri helikoptere takılan paraşütçü havada asılı kaldı
DÜNYA
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İngiltere Başbakanı Johnson, yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
GÜNDEM
-
Bozcaada açıklarında Panama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu
DÜNYA
-
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor
GÜNDEM
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Türkiye'de son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
-
Fransa’da son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka
SPOR
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TBF, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
DÜNYA
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Gürcistan, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
GÜNDEM
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Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü
DÜNYA
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İtalya’da son 24 saatte 24 bin 935 yeni vaka
YAŞAM
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Karı kocanın feci ölümü! Cesetleri çıkarıldı
SPOR
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Mesut Özil: "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor"
SPOR
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YAŞAM
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Kayseri’de suç örgütü yöneticisi ve üyelerine ceza yağdı
YAŞAM
-
İzmir'de aralarında çocukların da bulunduğu 204 göçmen kurtarıldı
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Ramazan
Karı kocanın feci ölümü! Cesetleri çıkarıldı
Karı kocanın feci ölümü! Cesetleri tesadüfen fark edildi...
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