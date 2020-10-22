Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı

Diyarbak\u0131r\u2019da ya\u015fayan 3 \u00e7ocuk babas\u0131 55 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Tantekin, 5 ay \u00f6nce kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 ile gitti\u011fi hastanede yap\u0131lan tahlil ve tetkiklerde rektum kanseri tan\u0131s\u0131 kondu. ,Tedavi planlamas\u0131 Genel Cerrahi Uzman\u0131 Prof. Dr. Abdullah B\u00f6y\u00fck taraf\u0131ndan yap\u0131lan hastaya ameliyat \u00f6ncesinde radyoterapi uyguland\u0131. Ard\u0131ndan Prof. Dr. B\u00f6y\u00fck taraf\u0131ndan ameliyata al\u0131nan Tantekin'e laparoskopik cerrahi uyguland\u0131. Hasta, kal\u0131n ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131ndaki kanserli b\u00f6l\u00fcm kapal\u0131 y\u00f6ntemle al\u0131narak sa\u011fl\u0131na kavu\u015ftu.,Rektum kanseri nedeniyle tedavi planlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Genel Cerrahi Uzman\u0131 Prof. Dr. Abdullah B\u00f6y\u00fck, \u201cAmeliyat \u00f6ncesinde hastaya radyoterapi verdik, ameliyata uygun hale geldikten sonra da laparoskopik cerrahi ile rektum kanseri ameliyat\u0131 yapt\u0131k. Halk aras\u0131nda kapal\u0131 y\u00f6ntem olarak bilinen laparoskopik y\u00f6ntem ile yapt\u0131k.Teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle birlikte minimal invaziv cerrahi y\u00f6ntemlerinin kullan\u0131m\u0131 giderek art\u0131yor. Bu s\u00fcrece paralel bir \u015fekilde biz de t\u00fcm cerrahi giri\u015fimlerimizi ve ameliyatlar\u0131m\u0131z\u0131 en son g\u00fcncel teknolojik y\u00f6ntemlerle yap\u0131yoruz\u201d dedi.,Sa\u011fl\u0131k durumunun \u00e7ok iyi oldu\u011funu dile getiren Mehmet Tantekin ise, \u201cBir s\u0131k\u0131nt\u0131 ve sorunum yok. Tedaviye 5 ay \u00f6nce ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr iyiyim. Kapal\u0131 y\u00f6ntem ile ameliyat oldum ve daha iyi oldu. Ameliyat sonras\u0131 s\u00fcrecim \u00e7ok rahat ge\u00e7ti\u201d diye kaydetti.,T\u00fcm d\u00fcnyada tedavi y\u00f6ntemlerinin giderek geli\u015fip de\u011fi\u015fti\u011fini vurgulayan Prof. Dr. B\u00f6y\u00fck, \u201cBaz\u0131 tedaviler daha \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde laparoskopik ve robotik y\u00f6ntemlerin kullan\u0131m\u0131 giderek art\u0131yor. Kolon (kal\u0131n ba\u011f\u0131rsak) ve rektum kanserlerinde laparoskopik y\u00f6ntem alt\u0131n standart hale gelmi\u015ftir. Ameliyat kesileri normal a\u00e7\u0131k ameliyatlara g\u00f6re \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck. Hastalar ameliyat sonras\u0131 daha az a\u011fr\u0131 duyuyor. Hastanede kal\u0131\u015f s\u00fcreleri daha azal\u0131yor ve g\u00fcnl\u00fck aktivitelerine daha erken d\u00f6n\u00fcyorlar. Dolas\u0131yla bu a\u00e7\u0131dan da laparoskopik y\u00f6ntemler \u00e7ok avantajl\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,3 \u00e7ocuk babas\u0131 Mehmet Tantekin Kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayetiyle doktora gitti, hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131