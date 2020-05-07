Karın şişkinliği ve gaz sıkışması yaşıyorsanız işte çözümü

Kakule. Yemekten sonra ya\u015fanan \u015fi\u015fkinli\u011fi gidermek i\u00e7in kakule \u00e7i\u011fnenebilirsiniz. , Gastroentereloji Uzman\u0131 Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan ve \u015fi\u015flinlikten \u015fikayet\u00e7i olanlara \u00f6nerilerde bulundu.\r\n,Maalesef \u015fi\u015fkinlik ve gaz \u00e7o\u011fumuzun sorunu... \u00d6zellikle yemek yedikten sonra son derece can yakan ve hayat kalitesini d\u00fc\u015f\u00fcren bu durumdan basit \u00e7\u00f6z\u00fcmlerle kurtulabilirsiniz.\r\n,Sistemde olu\u015fan fazla hava organlar\u0131n duvarlar\u0131nda gerilmeye yol a\u00e7ar ki, uyar\u0131lan sinir u\u00e7lar\u0131 sayesinde kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131, d\u00fczensiz tuvalete \u00e7\u0131kma, s\u0131k ge\u011firme, kontrols\u00fcz yellenme, nefes darl\u0131\u011f\u0131, \u00e7arp\u0131nt\u0131 gibi fonksiyonel bozukluklar otaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flar. Gastroentereloji Uzman\u0131 Prof. Dr. Cengiz Pata gazdan \u015fikayet\u00e7i olanlara olduk\u00e7a \u00f6nmeli \u00f6nerilerde bulundu.\r\n,G\u00fcn i\u00e7erisinde sistemde yakla\u015f\u0131k 3-4 litre gaz olu\u015fuyorsa, bunun yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 yuttu\u011fumuz havad\u0131r. \r\n,\u015ei\u015fkinlik olu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in \u00f6ncelikle yuttu\u011fumuz havay\u0131 azaltmal\u0131y\u0131z.Yemekleri yava\u015f yemek \u00e7ok \u00f6nemli, h\u0131zl\u0131 yedi\u011fimizde \u00e7ok hava yutulmas\u0131 ka\u00e7\u0131n\u0131lmazd\u0131r. \u00d6nemli bir nokta da yemek yerken konu\u015fmamakt\u0131r,konu\u015ftuk\u00e7a hava yutulur. Besinlerin \u00e7i\u011fnenmesi sindirimin ilk basama\u011f\u0131 olup \u00e7ok \u00f6nemlidir, ama her \u00e7i\u011fneme ile hava yutuldu\u011fu unutulmamal\u0131, a\u015f\u0131r\u0131ya ka\u00e7\u0131lmamal\u0131, yeterince \u00e7i\u011fnedikten sonra g\u0131da yutulmal\u0131d\u0131r.\r\n,Br\u00fcksel lahanas\u0131, lahana, brokoli gibi g\u0131dalar daha fazla gaz \u00fcretimine yol a\u00e7arak gaz ve \u015fi\u015fkinlik yak\u0131nmas\u0131na yol a\u00e7abiliyor. Bunun yan\u0131 s\u0131ra, sar\u0131msak, so\u011fan, fasulye, nohut, bakla, bezelye, havu\u00e7, kereviz, patates, patl\u0131can, mantar, turp, p\u0131rasa, kuru \u00fcz\u00fcm, muz, kay\u0131s\u0131, erik, kiraz, \u00e7ilek, kavun, karpuz, elma, ek\u015fi meyveler (portakal, kivi, armut), \u015feftali, bulgur, mercimek, bu\u011fday tohumu, simit, hamur i\u015fleri, \u00e7ok \u015fekerli tatl\u0131lar da gaz \u00fcretimini art\u0131r\u0131yor. Ki\u015fiden ki\u015fiye farkl\u0131l\u0131klar olmakla beraber gaz ve \u015fi\u015fkinlik yak\u0131nman\u0131z varsa bu g\u0131dalar\u0131 tek ba\u015f\u0131na t\u00fcketin. Diyet g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc tutarak \u015fik\u00e2yetinizi art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti\u011finiz g\u0131dadan uzak durun.\r\n,Yutulan hava azalt\u0131lmal\u0131, gazl\u0131 yiyecek ve i\u00e7eceklerden uzak durulmal\u0131. Altta yatan hastal\u0131k tedavi edilmeli.,Dikkat edilmesi gereken \u00e7ok \u00f6nemli bir nokta stres. Biliyoruz ki yo\u011fun stres midede gastrit veya \u00fclser, spazm, ba\u011f\u0131rsaklarda da a\u015f\u0131r\u0131 kas\u0131lmalara neden olabilir. Yine kronik ge\u011firmenin alt\u0131ndan da yo\u011fun stres \u00e7\u0131kabilir.\r\n,\u015ei\u015fkinlik ise kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131na, kaplad\u0131\u011f\u0131 hacimle nefes darl\u0131\u011f\u0131na \u00e7ok daha ilerlerse kalp de \u00e7arp\u0131nt\u0131lara yol a\u00e7abilir. V\u00fccudumuz t\u00fcm aksakl\u0131klarda kendisini korumak \u00fczere programlanm\u0131\u015ft\u0131r. Fazla gaz\u0131 atmak i\u00e7in s\u0131k yellenme, s\u0131k ge\u011firme ka\u00e7\u0131n\u0131lmazd\u0131r, \u00f6tesinde v\u00fccut i\u00e7in yararl\u0131d\u0131r, sorunun b\u00fcy\u00fcmesini engeller.\r\n,Zencefil. B\u00fcnyesindeki shagol ve gingerol etken maddeleriyle mide bulant\u0131s\u0131, haz\u0131ms\u0131zl\u0131k, gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 ve mide nezlesine iyi gelir. Papatya ve nane \u00e7ay\u0131 da gaz s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131na iyi gelen i\u00e7eceklerden birisidir.\r\n,Hepimizin v\u00fccudunda gaz, ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz olarak var ve genelde soruna neden olmaz. Zorluk gaz miktar\u0131n\u0131n artmas\u0131nda ve artan gaz\u0131n tahliye edilememesi durumumda ortaya \u00e7\u0131kar.,B\u00fct\u00fcn bunlara ra\u011fmen iyile\u015fme sa\u011flanamayan hastalarda bazen psikolojik olarak rahatlat\u0131c\u0131 bir tedavi ya da psikiyatri muayenesi planlan\u0131r.,G\u00fcn i\u00e7erisinde yutulan hava, yiyecek ve i\u00e7e\u00e7ekler, mide f\u0131t\u0131\u011f\u0131, mide hastal\u0131klar\u0131 (\u00fclser, gastrit, fonksiyonel dispepsi..) Safra kesesi hastal\u0131klar\u0131 (ta\u015f\u2026) -Ba\u011f\u0131rsak hastal\u0131klar\u0131 (\u0130rritabl Ba\u011f\u0131rsak, \u00c7\u00f6lyak Hastal\u0131\u011f\u0131, Bakteri Flora bozulmas\u0131..) Yanl\u0131\u015f al\u0131\u015fkanl\u0131klar (gaz \u00e7\u0131kar\u0131lamamas\u0131, gegirilememe gibi..)\r\n,Kalan k\u0131sm\u0131n yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 sindirim s\u0131ras\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan gaz, di\u011fer yar\u0131s\u0131 ise ba\u011f\u0131rsak bakterilerinin \u00fcretti\u011fi gazd\u0131r. Gaz\u0131n artmas\u0131 \u00f6ncelikle mide ve ba\u011f\u0131rsaklarda \u015fi\u015fkinli\u011fe yol a\u00e7ar.,Fiziksel aktivite ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 daha d\u00fczenli hareket ettirerek gaz at\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 ve d\u0131\u015f