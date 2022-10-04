Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Rasus Kimya Ana sponsorluğunda, Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer ile Ratel Medya Kurucu Ortakları Hakan Başak ve Soner Zorluoğlu ortak organizatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen Kariyer ve Teknoloji Ödül Töreni teknoloji, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Daha önce Uluslararası Elmas Ödülleri ile Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri’ni başarılı bir şekilde organize eden, Türkiye ve uluslararası alanda başarılı marka ve isimleri bir araya getiren Luna Medya ve Ratel Medya yine muhteşem bir organizasyon düzenledi.