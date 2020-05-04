Karlar eridi, ortaya çıktı! 'Işgın'ın fiyatı el yakıyor

Siirt\u2019in \u015eirvan il\u00e7esinde y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 da\u011flarda karlar\u0131n erimesiyle ortaya \u00e7\u0131kan ve b\u00f6lgede yerli muz olarak adland\u0131r\u0131lan \u0131\u015fg\u0131n kilosu 20 liradan sat\u0131l\u0131yor.,\u015eirvan il\u00e7esinde y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 b\u00f6lgelerde yeti\u015fen ve ilkbaharla birlikte da\u011flarda toplanan \u0131\u015fg\u0131n, kilogram\u0131 20 lira olmas\u0131na ra\u011fmen ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. ,Her y\u0131l ilkbahar aylar\u0131nda da\u011flarda toplanan \u0131\u015fg\u0131n\u0131 k\u00f6yl\u00fclerden alarak \u015fehir merkezinde el arabas\u0131nda satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Muhammet Y\u0131ld\u0131z, bu y\u0131l \u0131\u015fg\u0131n\u0131n az olmas\u0131 ve piyasaya yeni yeni \u00e7\u0131kmas\u0131 nedeniyle kilogram\u0131n\u0131n 20 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,I\u015fg\u0131n bitkisinin tansiyon, \u015feker ve kalp gibi hastal\u0131klara iyi geldi\u011fi i\u00e7in vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tercih edildi\u011fini kaydeden Y\u0131ld\u0131z, "\u0130lkbahar ile birlikte da\u011flardaki karlar eriyince \u0131\u015fg\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u015eirvan taraf\u0131ndan geliyor bunlar. \u015euan kilosu 20 liradan ba\u015fl\u0131yor. \u015eeker ve tansiyona birebirdir. Do\u011fal bir \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fczd\u00fcr" dedi. (\u0130HA),Karlar eridi, ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Kilosu 20 liradan ba\u015fl\u0131yor, \u015feker ve tansiyona birebir! \u0130\u015fte detaylar...