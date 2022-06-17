Karne heyecanı yaşarken yıkıldılar! Liseli genç feci şekilde hayatını kaybetti

4'\u00fcnc\u00fc kattaki evlerinin penceresinden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc tahmin edilen 16 ya\u015f\u0131ndaki genci yerde hareketsiz halde bulan temizlik\u00e7i kad\u0131n kom\u015fulardan yard\u0131m istedi. Olay polise ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verildi.,Karne heyecan\u0131 ya\u015fanan g\u00fcnde Samsun'dan gelen haber y\u00fcrekleri yakt\u0131...,KAYNAK: \u0130HA,Olay yerine gelen baba ile annenin feryatlar\u0131 ise y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131. Bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7iren anne sedye ile ambulansa ta\u015f\u0131nd\u0131 ve ilk m\u00fcdahalesi ambulansta yap\u0131ld\u0131. Lise 11. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Kartal Emir Uluda\u011f'\u0131n \u00f6zel bir kolejde okudu\u011fu ve derslerinde \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Olay yerine giden sa\u011fl\u0131k ekipleri Kartal Emir Uluda\u011f'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit etti. Sabah i\u015fe giden \u00f6\u011fretmen baba Serdal Uluda\u011f ile bankac\u0131 anne Ayten Uluda\u011f ac\u0131 haberi i\u015f yerinde ald\u0131. Ailenin tek \u00e7ocu\u011fu oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Kartal Emir Uluda\u011f'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc kom\u015fular\u0131 da g\u00f6zya\u015f\u0131na bo\u011fdu.,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Sabah saat 08.30 gibi b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fc duyan kom\u015fular \u00f6nce ne oldu\u011funa anlam veremedi. Saat 10.00 civar\u0131 merdivenleri temizleyen temizlik\u00e7i kad\u0131n, apartman\u0131n arka bah\u00e7esindeki beton zeminde 16 ya\u015f\u0131ndaki 11'inci s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Kartal Emir Uluda\u011f'\u0131 yerde y\u00fcz\u00fcst\u00fc yatar halde buldu.