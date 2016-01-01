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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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4 yıl önceki şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı
DÜNYA
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ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi Covid-19'dan hayatını kaybetti
DÜNYA
-
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 307 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Gaziantep'te 16 düzensiz göçmen yakalandı
TÜRKİYE
-
Alacağını istedi, bacağından vuruldu
YAŞAM
-
Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
YAŞAM
-
Muğla'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
POLİTİKA
-
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Keskinkılıç için taziye mesajı
YAŞAM
-
Kelebekler Vadisi'nden düşmüştü, kocasına müebbet istendi
POLİTİKA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le video konferansla görüştü
DÜNYA
-
PKK'dan El Bab'a roketli saldırı: 9 yaralı
GÜNDEM
-
Bakan Kasapoğlu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
YAŞAM
-
Kütahya’da araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
DÜNYA
-
Berlin'de el yapımı bomba alarmı
GÜNDEM
-
KKTC’deki mutasyonlu virüs vakaları Türkiye’deki testlerle doğrulandı
YAŞAM
-
İzmir'de tesettürlü kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
-
Milli Savunma Bakanı Akar, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi kabul etti
YAŞAM
-
Çanakkale Boğazı’nda geçici olarak feribot seferleri durduruldu
YAŞAM
-
Kirayı geciktiren kadın 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü!
GÜNDEM
-
Son 24 saatte korona virüsten 103 kişi hayatını kaybetti
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Ramazan
Karnında bebeği ile son pozunu vermişti, feci olayda flaş bir gelişme oldu
Karnında 7 aylık bebeği ile son pozunu böyle vermişti.
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